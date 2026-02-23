מתחזק? לשכת רוה"מ פרסמה תמונה חריגה של נתניהו עם תפילין | סערת חברון: קבוצת הווטסאפ של עסקני דגל התורה בביקורת נגד רה"י | שכונה אחת ל-2 עמים: הקונפליקט שמתפוצץ בבית שמש כל שנה מחדש | הגר"ש זעפרני הפתיע את ילדי ברזיל: תכניסו למדורות ל"ג בעומר את תמונות הכדורגלנים (מעייריב)
ענקית הביטחון 'נורת'רופ גראמן' ואמבראייר הברזילאית חושפות שיתוף פעולה אסטרטגי לשדרוג מטוס ה-"מילניום". הפרויקט יהפוך את מטוב התובלה למתדלק אווירי קטלני בעל יכולות אוטונומיות, שנועד להאריך את טווח הפעולה של מטוסי הקרב האמריקניים במשימות אסטרטגיות (בעולם)
מצלמות בשדה התעופה בסאו פאולו בברזיל תיעדו רגעי דרמה בשדה, כאשר מטוס של חברת LATAM החל בהמראה ולפתע בלם באגרסיביות לאחר שצבר מהירות גבוהה | המצלמות תיעדו את רגעי הבלימה האגרסיביים, כאשר ניצוצות אש יצאו מהבלמים הלוהטים, בזמן שהמטוס 'נמרח' על המסלול | החברה לא נימקה מדוע הטיסה בוטלה בצורה דרמתית כל כך (תעופה)
במחקר שנעשה לאחרונה והתחקה אחרי האנשים הזקנים ביותר בברזיל נמצא כי שילוב נדיר של גנים ממוצאים שונים עשוי להסביר את עמידותם של זקני־העל הברזילאים, שחלקם אף שרדו את מגפת הקורונה ללא חיסון | המחקר החדש מאוניברסיטת סאו־פאולו חושף כיצד הרב־תרבותיות של ברזיל הופכת למעבדה חיה להבנת גבולות תוחלת החיים (בריאות)
מסוק המשמש להעברת עובדים לאסדות נפט וגז בברזיל נאלץ לבצע נחיתת חירום בים - כל שמונת הנוסעים חולצו בשלום וללא פגע | על פי חיל הים הברזילאי, הופעל מבצע חיפוש והצלה וכלי טיס נשלח למקום כדי לבצע את החילוץ | חיל הים אישר כי חילץ שמונה אנשים שהיו מעורבים בתקרית | צפו בתיעוד מרגעי החילוץ (תעופה)
דו"ח חדש חושף כי יותר מ־640 מיליארד טונות של קרח נמסו בשנה אחת בלבד | קצב עליית פני הים הוכפל מאז שנות ה־90, והקהילה המדעית מזהירה: אם הפליטות לא יופחתו מיד, ערים שלמות עלולות להיעלם מהמפה | בוועידת האקלים בברזיל - התנגדות פוליטית לפתרונות מחייבים (חדשות, טבע)
בית הנבחרים בברזיל, שנמצא בשליטת מפלגות הימין, אישר הבוקר את החוק שיוציא לאחר שנתיים את נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו | החוק עבר בתום לילה סוער במיוחד, בו נצפו חברי פרלמנט מתקוטטים במליאת בית הנבחרים (חדשות, בעולם)
מטוס קל סטה מהמסלול בפארה דה מינאס שבברזיל, לאחר שחווה כשל מנוע במהלך ההמראה | במהלך ההמראה, המטוס חצה את גבולות המסלול, והתקדם לעבר אזור קרוב לבתים, מה שעורר חשש בקרב תושבי האזור | תיעוד דרמטי שצולם על ידי תושב מקומי מראה את כלי הטיס קרוב מאוד לבתים | צפו בתיעוד (תעופה)
אירוע חריג בוועידת האקלים של האו״ם בברזיל: השריפה שפרצה באולם הדיונים אילצה פינוי מיידי, כשהמשתתפים נאלצו לברוח תוך עשן וסירנות | האירוע הוסיף עוד מכשול לשבריריות הוועידה שהסתיימה ללא הישגים של ממש (חדשות בעולם)
אלבניה הפכה היום (שני) למדינה ה־64 שמצטרפת לקואליציה עולמית של קבוצות פרלמנטריות הפועלות לחיזוק התמיכה בישראל ברחבי העולם | במעמד חגיגי שנערך בפרלמנט בטירנה, הוכרז על הקמת פורום חדש שיפעל לקידום דיפלומטיה מבוססת ערכים ולהעמקת הקשרים עם מדינת ישראל (בעולם)
טורנדו עוצמתי פגע במדינת פארנה שבדרום ברזיל בשבת, שישה בני אדם לפחות נהרגו בסופה העוצמתית | לפי הדיווחים ברשתות התקשורת בארה"ב, הסופה פגעה באופן הקשה ביותר בעיירה ריו בוניטו דו איגואס, שם ניזוקו כמחצית מהגגות ומבנים רבים נפגעו | צפו בתיעוד (בעולם)
הטלת מכסים חסרי תקדים בגובה 50% על הודו וברזיל על ידי נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הכניסה את מדינות BRICS לעידן של שיתופי פעולה מוגברים | הודו וברזיל, לצד רוסיה, סין ודרום אפריקה, מגבשות אסטרטגיה חדשה להתמודדות עם ההשלכות הכלכליות והדיפלומטיות ולחיזוק הברית המסחרית בדרום הגלובלי, בתגובה ישירה לצעדי הענישה של ארה״ב והחרפת הסנקציות על רוסיה (בעולם)
דרמה של ממש נרשמה בטיסה של חברת תעופה LATAM בברזיל שנקלעה בשבוע שעבר למערבולת חזקה וסופת ברד קשה | גם המטוס נפגע קשות מהברד, אך למרות הרגעים המלחיצים, הטיסה המשיכה כרגיל | אחת הנוסעות סיפרה כי חלק מהאנשים הרגישו בחילה והקיאו, לדבריה, "זה הרגיש כמו רכבת הרים" (תעופה)
נשיא ברזיל לשעבר ז'איר בולסונארו הגיע היום לבית המשפט העליון במדינה שם נפתח משפטו הפלילי | ההכרעה צפויה להיות תוך מספר ימים וההערכה היא כי הנשיא אכן יורשע על ידי בית המשפט | "הם רוצים להרשיע אותי", אמר הנשיא לשעבר בראיון מוקדם יותר (בעולם)