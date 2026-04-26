החפירות הארכיאולוגיות באמזונס ( צילום: צילום מסך )

סלילת כבישים ביערות האמזונס נתפסת לרוב כסמל לפגיעה סביבתית קשה, אך דווקא עבודות התשתית הללו שנעשו שם לאחרונה מספקות הזדמנות נדירה להציץ לעבר רחוק ומורכב בהרבה מכפי שסברו בעבר. לאורך כביש BR-156 במדינת אמאפה שבצפון ברזיל, חפירות ארכיאולוגיות מקדימות חשפו שורה של ממצאים - ובהם כדי חרס ששימשו ככל הנראה לקבורה, לצד פסלונים זעירים בדמות פנים אנושיות.

הגילויים הללו מחזקים מגמה מחקרית הולכת ומתרחבת: האמזונס לא הייתה "שממה ירוקה" טרם הגעת האירופים, אלא אזור שוקק חיים, שבו התקיימו חברות אינדיאניות מורכבות, מקושרות ומתוחכמות במשך אלפי שנים. לדברי הארכיאולוג מנואל פביאנו דה סילבה סנטוס, הקרקע באזור מתפקדת כמעט כמו ציר זמן היסטורי. בשכבות העליונות נמצאו חפצים מהתקופה הקולוניאלית, כולל פורצלן ומסמרים מהנוכחות הפורטוגלית. בעומק הקרקע נחשפו שכבות קדומות יותר, ובהן כלי חרס המעידים על תרבויות אינדיאניות שקדמו לכיבוש האירופי. "אפשר ממש לראות את המעבר בין עולמות - לפני ואחרי הקולוניזציה," הסביר. הממצאים שנחשפו מציגים מגוון סגנונות וטכניקות, המעידים על קשרים תרבותיים רחבים, כולל השפעות מאזורים מרוחקים כמו מדינת פארה ואף מהקריביים. פריטים אלה יצטרפו לאוסף הארכיאולוגי של אמאפה, המונה כבר כ-530 אלף ממצאים, חלקם בני יותר מ-4,000 שנה.

הכביש שבסלילתו נחשפו הממצאים הארכיאולוגים ( צילום: צילום מסך )

חלק מהממצאים ( צילום: צילום מסך )

אחד האתרים המרשימים באזור הוא מונומנט אבן עתיק בעיר קלסואנה - מעגל של 127 אבנים עומדות בקוטר של כ-30 מטרים. האתר, המכונה לעיתים "סטונהנג' של האמזונס", תוכנן כך שיסמן במדויק את זריחת השמש ביום הקצר בשנה. החוקרים רואים בו עדות לידע אסטרונומי מתקדם ולארגון חברתי מורכב.

במקביל, טכנולוגיות מתקדמות כמו סריקות לוויין חושפות תמונה רחבה עוד יותר: רשתות דרכים עתיקות שחיברו בין יישובים שונים בלב היער. מחקרים עדכניים זיהו מאות קילומטרים של דרכים קדומות, המתוארכות כבר לאלף הראשון לפני הספירה, ומעידים על תשתיות מתוכננות היטב ועל קשרי מסחר ותקשורת מפותחים.

מונומנט האבן העתיק בעיר קלסואנה ( צילום: צילום מסך )

ממצא מהחפירות ( צילום: צילום מסך )

"התפיסה של כפרים מבודדים כבר לא מחזיקה," אמר הארכיאולוג אדוארדו נבס. "אנחנו רואים מערכת אזורית של יישובים מחוברים." גם החוקרת מריאנה פטרי קברל מדגישה כי האזור של אמאפה הוא מפתח להבנת הדינמיות של החברות הללו: "מדובר באוכלוסיות פעילות, שיצרו ושמרו על רשתות קשר במשך דורות רבים."