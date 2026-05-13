לאחר כמעט 200 שנה - התוכים המרהיבים שבו ליערות

ארה ירוקת כנף ( צילום: Shutterstock )

במשך עשורים רבים, השמיים מעל הפארק הלאומי "טיז'וקה" (Tijuca) בלב ריו דה ז'ניירו היו שקטים מדי. הקריאות הרמות והצבעים העזים של הארה ירוקת-הכנף, אחד מסמליה המובהקים של ברזיל, נמחקו מהנוף המקומי לפני כמאתיים שנה, אי שם באמצע המאה ה-19, כתוצאה מציד פרוע וכריתת יערות מסיבית. כעת, לאחר דורות ארוכים של דממה, הצבע חוזר ליער: במבצע מורכב של שימור והשבה לטבע, ענקי הכנף הללו שבים הביתה.

מגדלי הצמחייה של היער האטלנטי היער האטלנטי (Mata Atlântica) של ברזיל נחשב לאחד האזורים העשירים ביותר בטבע, אך גם לאחד המאוימים שבהם. כיום נותרו ממנו רק שרידים דלים בהשוואה לשטחו המקורי. חשיבותה של הארה ירוקת-הכנף במערכת הזו היא קריטית: בזכות מקורן החזק, הן מסוגלות לפצח אגוזים וזרעים קשים שבעלי חיים אחרים אינם יכולים להתמודד איתם. על ידי תעופה למרחקים ארוכים ופליטת הזרעים במקומות חדשים, הארות משמשות כ"מפיצות זרעים" מרכזיות. בלעדיהן, מיני עצים רבים מתקשים להתפשט ולהתחדש. השבתן ליער היא פעולת שימור חשובה אך גם פעולה אקולוגית חיונית שנועדה להבטיח את עתיד הצמחייה ביער כולו.

מכלובים לדרור: האתגר שבחזרה לטבע

התהליך רחוק מלהיות פשוט. פרויקט "Refauna", האחראי על המיזם, משתמש בציפורים שחולצו מסחר לא חוקי או שגדלו בשבי. לפני שהן משוחררות, עליהן לעבור "טירונות" של ממש: הן לומדות לזהות פירות מקומיים, להתחמק מטורפים ולחזק את יכולות התעופה שלהן בתוך כלובים ענקיים.

"אנחנו לא רק משחררים ציפורים, אנחנו משקמים אינטראקציות אקולוגיות שנעלמו," מסבירים החוקרים. כל תוכי שמשוחרר מצויד בטבעת זיהוי ולעיתים במשדר, המאפשר למדענים לעקוב אחר תהליך ההסתגלות המורכב לחיים הפראיים.

אינטליגנציה בצבעי אדום וירוק

הארה ירוקת-הכנף היא לא רק יפהפייה, אלא גם אחת הציפורים החכמות בטבע. הן ידועות בחיים חברתיים מורכבים וביצירת זוגיות לכל החיים. בטבע הן יכולות לחיות עד 60-50 שנה, מה שהופך את הישרדותן להשקעה אסטרטגית לטווח ארוך עבור הסביבה.

הצלחת הפרויקט בברזיל כבר מניבה פירות: תושבי ריו והמבקרים בפארקים מדווחים יותר ויותר על תצפיות של הזוגות הצבעוניים בשמיים. עבור פעילי הסביבה, זוהי הוכחה לכך שגם במקום שבו נראה היה שהטבע הובס לחלוטין, ניתן – בעבודה קשה ובנחישות – להחזיר את הגלגל לאחור.