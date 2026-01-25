לאחר כמעט 200 שנות היעדרות מוחלטת, פרויקט השבה לטבע שאפתני מחזיר את הארה ירוקת-הכנף לנופי היער האטלנטי. הציפורים הללו, המכונות "הגננות של היער", הן המפתח לשיקום המערכת האקולוגית המושמדת – ומפיחות תקווה באחד מאזורי המגוון הביולוגי החשובים והמאוימים בעולם
טיסה שהייתה בדרכה מלוב למצרים ביום שישי האחרון נפגעה מלהקת ציפורים במהלך ההמראה | המטוס עם 155 נוסעים פגע בלהקה גדולה במיוחד של ציפורים ששהו על המסלול | בעקבות האירוע הצוות החליט על חזרה מיידית ובטוחה לשדה בטריפולי | לא דווח על נפגעים (תעופה)
חוקרים באוניברסיטת קורנל פיתחו בד אולטרה-שחור חדש, הכהה ביותר שנוצר עד היום לטקסטיל לביש, בהשראת נוצותיה יוצאות הדופן של ציפור גן עדן טרופית | באמצעות שילוב של פיגמנט סינתטי המדמה מלנין ותהליך עיבוד ננו-טכנולוגי פשוט יחסית, הם הצליחו ליצור מרקם סיבי זעיר הלוכד כמעט את כל האור ומייצר שחור עמוק וקטיפתי מזוויות צפייה שונות (טכנולוגיה)
מטוס של חברת התעופה הסעודית התנגש בלהקת ציפורים לאחר ההמראה משדה התעופה באלג'יר בדרכו לג'דה | ההתנגשות גרמה לשבר בחרטום וסימנים רבים על גוף המטוס, מה שחייב את ביטול הטיסה לצורך בדיקות טכניות יסודיות | כך זה נראה (תעופה)
מטוס תובלה של חיל האוויר נפגע בשבוע שעבר מציפור שהתנגשה בשמשת תא הטייס במהלך טיסה בין בסיסי חצור ועובדה | הקברניט שישב בצד שמאל נפצע באורח קל, אך הצוות הצליח להנחית את המטוס בבטחה | בצה"ל מציינים כי מדובר בסיכון מוכר בעונות הנדידה, וכי מופעלים אמצעים מתקדמים לצמצום התופעה (תחבורה)
המצאה אוסטרלית פורצת דרך מצילה מאות מינים כשהיא מאפשרת יצירת חללים בעצים צעירים בתוך פחות משעה - תהליך טבעי שמצריך בדרך כלל מאות שנים | הפיתוח תופס תאוצה במדינות שונות, אבל המומחים מזהירים: יש ליישם אותו לצד הגנה הדוקה על העצים הוותיקים (בעולם)