במסגרת פסגת ה‑COP15 בקמפו גרנדה נבחרו מיני בעלי חיים מאוֹקה הארקטית ועד לנהרות האמזונס שיכנסו לרשימת ההגנה העולמית | המדינות החברות יידרשו לפעול לשיקום בתי גידול ולשיתוף פעולה חוצה גבולות למען שימורם (בעולם)
מצלמות שטח המופעלות בתנועה מתבררות ככלי מחקר חיוני: בתוך שבועות ספורים תועדו אייל עכברי נדיר לראשונה בטבע במדינת טלנגאנה שבהודו, קואול צפוני שלא נראה באזורו זה יותר מ־80 שנה בשמורת טבע באוסטרליה, וינשוף ברדלס בנהרובאן שבמרכז היבשת - לצד תיעוד של חתול בר אמריקאי בפארק מטרופוליני באוהיו (בעולם)
מין נדיר שנחשב כמעט נכחד אותר מחדש בדרום תאילנד - במסגרת הסקר הרחב ביותר שבוצע אי פעם עבורו | החוקרים מדווחים על סימני רבייה טבעית, אך מזהירים כי הרס בתי גידול ובידוד גיאוגרפי ממשיכים לאיים על הישרדותו (מעניין, עולם החי)
דו"ח חדש חושף כי מין הצפרדע הייחודי בעולם, המצוי רק ביערות הגשם של הרי הגהאט המערביים בהודו, נכחד מאתר תיעוד מרכזי בעקבות פעילות בלתי מבוקרת של צלמים חובבים | החוקרים מזהירים: תיעוד חיות בר הופך לסכנה חמורה אם אינו מתבצע תחת פיקוח מקצועי (בעולם)
מתהום הנשייה לסיפור הצלחה עולמי: תכנית השימור רשמה הישג היסטורי עם 62 גורים שנולדו השנה בשבי לשונר האיברי, מין נדיר ממשפחת החתולים שהיה על סף סכנת הכחדה, וביססה את התאוששות המין ממאות בודדות לאלפי פרטים - אך המומחים מזהירים כי ללא פתרון לצוואר הבקבוק הגנטי ולסכנות בכבישים, הדרך לביטחון מלא עודנה ארוכה (בעולם, עולם החי)
דוח מחקרי חושף: תאגידים, כריתת יערות, כורי זהב ואפילו משפיעני רשת מסכנים את קיומם של כמעט 200 קבוצות ילידיות מבודדות מסביב לעולם | פעילי זכויות מזהירים - ההתערבות מבחוץ עלולה לגרום למוות המוני ולהרס תרבויות עתיקות (בעולם)