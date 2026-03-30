בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)
בזמן שהמזרח התיכון בוער, בין ארמונות השיש במוסקט נרשם הצופן המדיני המורכב בתבל | איך מצליחה 'שומרת הסוד' לשמור על האינטרסים של ירושלים וטהרן, ומהו האיזון שמאפשר לישראל לשמור על ערוץ פתוח בלב ציר הרשע וצמוד למיצרי הורמוז? (מגזין בבלי)
מדינת סין שיגרה היום הודעה חריפה לאחר שנודע ביקורו של הבכיר הטייוואני בישראל בחודש שעבר, אירוע אותו רואה סין כהתגרות ופגיעה בשלמותה הטריטוריאלית | סין, שלא הפסיקה להתערב נגד ישראל במהלך המלחמה, הבהירה לירושלים מה היא חושבת על האירוע (חדשות)
מהידוק שיתופי פעולה ביטחוניים באתיופיה ואריתריאה, דרך ייצוא נשק ותמיכה טכנולוגית – ועד התמודדות עם השפעות פוליטיות באוסטרליה | כך ישראל מפעילה כלים דיפלומטיים וכלכליים כדי לבסס את מעמדה בזירה הבינלאומית ולחזק את הביטחון הלאומי שלה (מגזין בבלי)
שר החוץ גדעון סער העניק ראיון נרחב לעיתון ה'וול סטריט ג'ורנל', בו הסביר שישראל נמצאת במתקפה מדינית "מתואמת" | הוא הסביר שישראל אינה יכולה לוותר על ביטחונה בגלל תדמיתה, כינה את מקרון "צבוע", ולא שכח להתייחס לתקרית בין שגריר ארה"ב לנשיא הצרפתי (מדיני)
העולם עוצר את נשימתו לקראת פגישה היסטורית ביום שישי הקרוב בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למקבילו הרוסי ולדימיר פוטין | כל מאמציו של טראמפ עד עתה לעצור את המלחמה באוקראינה נחלו כישלון, למרות האיומים הרבים שהספיק לשגר לכיוון מוסקבה | הדד-ליין של ה-8 באוגוסט שהציב טראמפ כבר עבר מזמן, והמוות נמשך בגבול בין רוסיה לאוקראינה | האם מדובר באחיזת עיניים בשיתוף פעולה רוסי-אמריקני או בצעד אמיתי לקראת השלום? | סקירה (מגזין)
שלושה ימים לפני חג הפסח, ביקר הרב הראשי משה לוין יועצו המיוחד של רבה של צרפת באי גורֶה שבסנגל, המכונה "אי הזיכרון". במסגרת הביקור, הגיע ל"בית העבדים" – אחד האתרים המרכזיים בעולם להנצחת זיכרון הסחר בעבדים – וציין את המחויבות למאבק בגזענות, באנטישמיות ובאי-שוויון | תיעוד וסיקור (העולם היהודי)
בצל של ביקורת
בינלאומית חריפה נערכה בשבוע שעבר פגישה
היסטורית בקרמלין |
נשיא
רוסיה ולדימיר פוטין קיבל את מנהיג החונטה
הצבאית של מיאנמר,
מין אונג הליינג,
לביקור רשמי ראשון
במוסקבה | בזמן שהשניים חתמו על
שורה של הסכמים חשובים פרט אחד שולי עורר תמיהה וסקרנות
בעולם (חדשות
בעולם)