מיכאל לוטם מונה לשגריר ישראל הראשון בסומלילנד

סער בסומלילנד ( צילום: שלומי אמסלם, לע"ם )

ועדת המינויים של משרד החוץ, בראשות השר גדעון סער, אישרה את מינויו של הדיפלומט הוותיק מיכאל לוטם לתפקיד שגריר ישראל הראשון לסומלילנד. המהלך מהווה צעד נוסף בביסוס היחסים הדיפלומטיים בין המדינות, לאחר ההחלטה הדרמטית של ישראל בסוף דצמבר 2025 להפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של סומלילנד.

לוטם, שמכהן כיום כשגריר כלכלי נייד ליבשת אפריקה, צבר ניסיון דיפלומטי עשיר במהלך שנות שירותו. בעבר שירת כשגריר ישראל בקניה, אזרבייג'ן וקזחסטן, והוא נחשב לבקיא בזירה האפריקאית. בשלב הראשון, לוטם יכהן כשגריר לא תושב, כאשר על פי הדיווחים הוא כבר הגיע לסומלילנד לצורך תחילת תפקידו. המינוי מגיע בעקבות ביקורו ההיסטורי של שר החוץ גדעון סער בסומלילנד בינואר האחרון, שם נפגש עם בכירי המדינה והניח את היסודות לשיתוף פעולה אסטרטגי בין המדינות. הביקור עורר תגובות חריפות מצד סומליה, שסירבה להכיר בהיפרדות סומלילנד ממנה והגדירה את הביקור כ"פלישה בלתי מורשית". המהלך משלים את חילופי השגרירים בין המדינות, לאחר שבחודש פברואר האחרון הודיעה סומלילנד על מינויו של ד"ר מוחמד חאג'י לשגרירה הראשון בישראל. ד"ר חאג'י, דיפלומט ואקדמאי מוערך, כיהן בעבר כנציג הראשון של מדינתו בטיוואן והוא מחזיק בתואר דוקטור בפוליטיקה ויחסים בינלאומיים.

ד"ר מוחמד חאג'י לשגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בירושלים.

כעת, המינוי של לוטם ממתין לאישור סופי של ועדת השרים למינויים ושל מליאת הממשלה. גורמים במשרד החוץ מעריכים כי האישורים יתקבלו בקרוב, ושהשגריר יוכל להתחיל לפעול באופן רשמי במסגרת תפקידו.

ראש הממשלה נתניהו הצהיר בעבר כי ישראל תחתור לשיתוף פעולה מיידי עם סומלילנד בתחומי החקלאות, הבריאות והטכנולוגיה. אחד האתגרים המרכזיים של סומלילנד, המונה כ-6.2 מיליון תושבים, הוא ניהול משאבי מים לנוכח בצורות תכופות. משלחת רשמית ראשונה כבר הגיעה לישראל כדי להשתתף בקורס ייעודי של מש"ב בנושאי מיחזור מים וחקלאות מתקדמת.

יצוין כי כינון היחסים בין המדינות עורר משבר עם סומליה, שסירבה לאשר לחברת התעופה ארקיע להמשיך ולטוס במרחב האווירי שלה. המשבר הוסדר לאחר מאמצים אינטנסיביים של גורמים שונים, והחברה שבה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר.

בנוסף, מנהיג החות'ים עבד אל-מלכ אל-חות'י איים לאחרונה לתקוף בסיסים ישראליים בסומלילנד, כשהוא מגדיר את העימות מול ישראל כגזירת גורל בלתי נמנעת. במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחרי האיומים ומעריכים את רמת הסיכון.