בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)
בסאם אבו עואד, דרוזי ישראלי מבוקעתה, חושף בריאיון בלעדי עם ישראל שפירא את החזון הדרוזי למדינה עצמאית
מלאה | לדבריו, "היישובים הישראלים בגולן יחיו תחת שלטון דרוזי", והוא מדגיש: "לא
אוטונומיה - מדינה אמיתית או כלום" | הוא מתרפק על העבר: "בזמן של הנשיא אסד בסוריה היה טוב לכל העדות -
סטודנטים למדו בחינם והיתה סובלנות מלאה" | צפו בריאיון (חדשות)
בעוד שהמערכת הציבורית נותרת חסרת נשימה, הרופאים נשחקים, והמטופלים ממתינים חודשים ארוכים לכל בדיקה או אבחון – הממשלה ממשיכה לשתוק | דו"חות רשמיים חושפים עלייה חדה בזמני ההמתנה, מחסור של אלפי רופאים ואחיות ופערים גיאוגרפיים אדירים בין המרכז לפריפריה | מאחורי הנתונים מסתתרת תחושת נטישה ציבורית עמוקה - אזרחים שמאבדים אמון במערכת שאמורה להגן עליהם כשהשאלה נותרת פתוחה: האם ישראל תבחר להבריא - או להמשיך לחכות בתור? (בריאות)
אמש נחשף בתקשורת העולמית המכתב שצ'ארלי קירק שלח לנתניהו על החשש מהגידול באנטי-ישראליות בארה"ב והצעדים לחיזוק התמיכה בישראל, תוך הדגשת חשיבות המאבק במלחמת התדמית והיכשלון ההסברתי של ישראל (חדשות פוליטי)
איפה ארץ ישראל ואיפה מדינת ישראל ? רמז .. לא באותו מקום! מהו ההבדל בין ארץ ישראל למדינת ישראל? אברום לייב בורנשטיין בסקירה מעמיקה של התפיסות השונות בציבור החרדי והדתי, והמשמעויות ההיסטוריות והפוליטיות של כל מושג (בארץ)
במבחן ההיסטוריה, לא רק חרבות הכריעו את גורל העמים – גם מילים. מנהיגים דגולים, בעתות מלחמה ומשבר, ידעו לרתום את כוח הדיבור כדי לאחד, לעורר השראה ולשנות מציאות | מימי יוון העתיקה, דרך עימותי העולם במאה ה-20 ועד לרגעי ההכרעה בהיסטוריה של מדינת ישראל – נאומים הפכו לכלים אסטרטגיים לא פחות מטנקים ותותחים | מהם הנאומים הבולטים שנישאו בהיסטוריה? ומה המתכון לנאום בלתי נשכח? סקירה מרתקת על עולמם של מי ש'כוחם בפיהם' (פסיכולוגיה)
הם, ארבעה חרדים, שגדלו בלבו של המיינסטרים החרדי. לכל אחד מהם רקע שונה, אך יש מכנה משותף לכולם - ההחלטה לפרוץ גבולות ולהגיע הכי גבוה | ארבעתם מכהנים כמנכ"לים בארבעה משרדי ממשלה ובתפקידם משפיעים על כולנו | מי הוותיק ומי הבכיר? מי נחשב להכי חרוץ ומי הכי צעיר? | פרופיל מיוחד (פרויקט חג)