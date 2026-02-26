בצעד היסטורי המבסס את היחסים הדיפלומטיים החדשים, מונה שגריר הראשון של רפובליקת סומלילנד בישראל, שם ינהיג את השגרירות החדשה בירושלים | המינוי מגיע בהמשך להחלטת ישראל הפוך למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בעצמאותה של המדינה מקרן אפריקה (חדשות בארץ)
חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה כי שבה להפעיל את הטיסות לתאילנד במסלול הקצר, דרך שמי סומליה | לפי החברה, האישור נכנס לתוקף באופן מיידי והיא תפעל בהקדם לכך כבר בטיסות הקרובות | עוד נמסר כי "ההסדרה הושגה בתום מאמצים אינטנסיביים של גורמים רבים" (תעופה)
סומליה שיגרה הערב הודעה זועמת לאחר ביקורו של שר החוץ הישראלי גדעון סער בסומלילנד, חבל הארץ הצמוד לסומליה בו הכירה ישראל אך לאחרונה כמדינה עצמאית | זה מה שכתבו הסומלים בתגובה לביקור (העולם הערבי, מדיני)
אתמול כונס דיון חירום במועצת הביטחון של האו"ם, בעקבות ההכרה הישראלית בסומלילנד | סגנית שגריר ארצות הברית לאו״ם, תמי ברוס, תקפה בדיון את החברי המועצה, והאשימה אותם בסטנדרטים כפולים בכל הנוגע לישראל | סומלילנד פרסמה הצהרה לאחר כינוס החירום, בה הביעה את "הערכתה העמוקה" לישראל (בעולם)
ישראל משנה את פני הגיאופוליטיקה באיזור אפריקה עם הכרה היסטורית ודרמטית בעצמאותה של סומלילנד | בעוד מדינות ערב והאיחוד האפריקאי מגיבים בגל גינויים צפוי, ישראל מבצרת נכס אסטרטגי חסר תקדים מול האיום של האויב החות'י בתימן ושליטה בציר הימי הקריטי של באב אל-מנדב (חדשות, העולם הערבי)