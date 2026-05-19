נשיא סומלילנד החליט: השגרירות תוקם בירושלים

שר החוץ גדעון סער הודיע היום (שלישי) על התפתחות דיפלומטית משמעותית: נשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, קיבל החלטה רשמית להקים את שגרירות ארצו בירושלים. במשרד החוץ רואים במהלך זה צעד חשוב בחיזוק מעמדה הבינלאומי של ירושלים כבירת ישראל.
השר סער בירך בחום את נשיא סומלילנד וכינה את ההחלטה "היסטורית וחשובה". על פי ההודעה הרשמית, כינון השגרירות בבירה יהווה מנוף מרכזי לקידום מערכת היחסים בין שתי המדינות. סער הבהיר כי בכוונתו לפעול באופן ישיר מול הנשיא על מנת ליישם את ההחלטה בהקדם האפשרי.
השגרירות השמינית בירושלים
עם חנוכתה הרשמית, תהפוך נציגות סומלילנד לשגרירות הזרה השמינית הפועלת מתוך הבירה ירושלים. המהלך מגיע בעקבות מינוי השגריר הראשון של סומלילנד בישראל, ד"ר מוחמד חאג'י, שהתקבל רשמית על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג בחודש שעבר.
בסיום דבריו, פנה שר החוץ באופן אישי לנשיא עבדילאהי והזמין אותו לערוך ביקור ממלכתי בישראל. "מכובדי הנשיא, מצפים לארח אותך בקרוב בירושלים – בירתנו הנצחית", מסר סער. אל ההודעה לתקשורת צורפה תמונה משותפת של שני המנהיגים מפגישתהם שנערכה בחודש ינואר האחרון.
הרקע להסכם ההיסטורי
ההתפתחות הנוכחית היא תולדה של קשרים שנרקמו בשנה האחרונה. בחודש דצמבר האחרון חתמו שתי המדינות על הסכם תקדימי, במסגרתו העניקה ישראל הכרה רשמית בריבונותה ובעצמאותה של סומלילנד כישות עצמאית. ישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם המכירה רשמית בסומלילנד, צעד שעורר תגובות חריפות מצד סומליה.
בתמורה להכרה המדינית, התחייבה סומלילנד לקלוט בשטחה אוכלוסייה אזרחית מרצועת עזה. מעבר להיבט הדמוגרפי והמדיני, סומלילנד מחזיקה בנכס יקר ערך עבור מערכת הביטחון הישראלית – מיקום גיאוגרפי אסטרטגי לחופו של מפרץ עדן.
חשיבות אסטרטגית
באזור שבו לישראל כמעט ואין בעלות ברית, יצירת ציר דיפלומטי ובטחוני עם סומלילנד מעניקה לישראל נקודת אחיזה חיונית מול מוקדי סיכון אזוריים, ובראשם איומי הטרור והשיבוש הימי מצד המורדים החות'ים בתימן השכנה.
כזכור, בחודש שעבר התעורר משבר כאשר סומליה סירבה לאשר לחברת התעופה הישראלית ארקיע להמשיך ולטוס במרחב האווירי שלה, על רקע אי הכרתה בהיפרדות סומלילנד. המשבר הסתיים לאחר מאמצים אינטנסיביים של גורמים שונים, והחברה קיבלה את האישור הנדרש לשוב ולהפעיל את טיסותיה במסלול הרגיל.
ישראל פועלת במקביל להרחבת מעגל המדינות המכירות בירושלים כבירה. הממשלה אישרה לאחרונה תקציבים למימון הוצאות הקמה והעברה של שגרירויות זרות לירושלים, במסגרת מהלך לאומי רב-שנתי שמובילים שר החוץ סער וסגן ראש הממשלה יריב לוין.
