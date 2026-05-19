נשיא סומלילנד החליט: השגרירות תוקם בירושלים

שר החוץ גדעון סער הודיע היום (שלישי) על התפתחות דיפלומטית משמעותית: נשיא סומלילנד, אבדירחמן מוחמד עבדילאהי, קיבל החלטה רשמית להקים את שגרירות ארצו בירושלים. במשרד החוץ רואים במהלך זה צעד חשוב בחיזוק מעמדה הבינלאומי של ירושלים כבירת ישראל.

השר סער בירך בחום את נשיא סומלילנד וכינה את ההחלטה "היסטורית וחשובה". על פי ההודעה הרשמית, כינון השגרירות בבירה יהווה מנוף מרכזי לקידום מערכת היחסים בין שתי המדינות. סער הבהיר כי בכוונתו לפעול באופן ישיר מול הנשיא על מנת ליישם את ההחלטה בהקדם האפשרי.

השגרירות השמינית בירושלים

עם חנוכתה הרשמית, תהפוך נציגות סומלילנד לשגרירות הזרה השמינית הפועלת מתוך הבירה ירושלים. המהלך מגיע בעקבות מינוי השגריר הראשון של סומלילנד בישראל, ד"ר מוחמד חאג'י, שהתקבל רשמית על ידי נשיא המדינה יצחק הרצוג בחודש שעבר.

בסיום דבריו, פנה שר החוץ באופן אישי לנשיא עבדילאהי והזמין אותו לערוך ביקור ממלכתי בישראל. "מכובדי הנשיא, מצפים לארח אותך בקרוב בירושלים – בירתנו הנצחית", מסר סער. אל ההודעה לתקשורת צורפה תמונה משותפת של שני המנהיגים מפגישתהם שנערכה בחודש ינואר האחרון.