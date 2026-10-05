מימין: טיסת פליי דובאי חוזרת לארץ, משמאל: הטייס המאם אל-המאמי ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

נציגי שב"כ הגיעו לאיחוד האמירויות על מנת להשתתף בחקירתו של הטייס העומאני, המאם אל-המאמי, שניסה להשתלט על מטוס פליי דובאי ולהתרסק בנתב"ג.

החקירה ממשיכה להתקדם, ובישראל מצטברים פרטים נוספים על המניע שהוביל את הטייס לפעול. אתמול נחשף כי בחקירתו הודה אל-המאמי שפעל על רקע המתרחש ברצועת עזה. על פי החוקרים, הטייס מסר כי ביקש לנקום בשל המלחמה בעזה, וכי רצה למות במהלך הפעולה. "עשיתי את זה כנקמה לעזה, רציתי למות כשהיד", כך אמר בחקירתו. עוד התברר כי הטייס תכנן להתרסק בבסיס אמריקאי בירדן במידה ולא יצליח להגיע לנתב"ג. כעת מנסים גורמי הביטחון בישראל לפענח את התמונה המלאה ולברר האם מדובר ביוזמה אישית של הטייס, או שמא הוכוון או גויס לפעולה על ידי גורם נוסף.

הגרזן ששימש את הטייס בניסיון הפיגוע ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

במקביל לחקירת הטייס, נמשכת בדיקת אנשי הצוות שהיו על המטוס. הרשויות באיחוד האמירויות חקרו את הדיילים, ואלה הכחישו כל מעורבות בניסיון של הטייס.

על פי הדיווחים, אנשי הצוות סיפרו כי היו מבולבלים במהלך האירוע, אך לא שיתפו פעולה עם הטייס ולא סייעו לו בדרך כלשהי. הדוחות הועברו לישראל, אולם החוקרים הישראלים אינם מורשים להשתתף בחקירת אנשי צוות האוויר באמירויות.

אחד המפתחות המרכזיים לחקירה נמצא כעת בטלפון הנייד של אל-המאמי. המכשיר נמצא בידי גורמי החקירה בסעודיה ובאיחוד האמירויות, שבוחנים את המידע שבו בניסיון למצוא רמזים נוספים למניעיו, לקשריו ולתכנון האירוע. במקביל נבדק גם הרקע של הטייס והאפשרות שקיבל סיוע או הכוונה מגורם חיצוני.