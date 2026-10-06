בכיר במפלגת וינטר שוקל לפרוש מהרשימה

עופר וינטר ( צילום: אבשלום ששוני/פלאש90 )

דוידי בן ציון, מבכירי מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, שוקל לפרוש מהרשימה ועשוי להודיע על כך בימים הקרובים. כך דווח בחדשות 14.

יוסף חדאד ( צילום: באדיבות )

הסערה סביב יוסף חדאד, מועמד מספר 2 ברשימת 'עמך ישראל', התעוררה במיוחד בתחילת השבוע, כשפורסם קטע שלו מריאיון שהעניק בעבר לערוץ התקשורת "אל ערביה" ובו התייחס לסוגיית הקמת מדינה פלסטינית. הוא לא שלל מדינה כזו.

"כמובן, זה דבר שאני תמיד אומר - שהפתרון הסופי הוא מדינת ישראל לצד מדינת פלסטין", אמר, בריאיון שהתקיים לפני כחמש שנים.

חדאד הגיב לסערה: "ראיתי שהפיצו ברשתות קליפ ערוך מראיון ששודר בטלוויזיה הסעודית לפני יותר מחמש שנים, תחת הכותרת 'יוסף חדאד תומך בפלסטינים ובמדינה פלסטינית'. זו לא הפעם הראשונה שהם מפיצים שקרים נגדי או נגד המפלגה שלי. למזלי, אתם מכירים את העבודה שלי כבר שנים, יודעים מה דעותיי ומכירים את התוכן שלי בעברית, באנגלית ובערבית. באותה צורה הם יכולים לשלוף תמונה של נתניהו לוחץ יד לערפאת, להציג אותה כאילו היא מהיום ולנסות לסובב אותה כך.

"ודרך אגב, באותו ראיון הפרכתי את שקר האפרטהייד, דיברתי על כך שאיראן היא האיום האמיתי, והגדרתי את חמאס כארגון טרור. בנוגע למדינה פלסטינית, כבר אמרתי זאת בעבר: במהלך מבצע שומר החומות, כשראיתי את ההתאחדות של הפלסטינים עם ערבים מבפנים שהציתו את הערים המעורבות, שיניתי את דעתי והבנתי שזה לא הפתרון. ב־7 באוקטובר, אני מאמין שגם האחרונים שעדיין לא הבינו, הבינו מי הפלסטינים באמת.

"מדינה פלסטינית לא תקום, וגם בעקרונות המפלגה דאגנו להבהיר זאת בצורה ברורה: 'מדינה פלסטינית לא תקום בשטחי ארץ ישראל'. ולהפך, אנחנו נפעל להחזיר שטחים לארץ ישראל. אז מי שמנסים להציג אותי היום כתומך בפלסטינים וכאויב המדינה, זו באמת רמה נמוכה. בזמן שאין בחברה הערבית אף אחד שנלחם בהם ובזהות הפלסטינית כמוני בשנים האלה, לא פלא שהוציאו נגדי פתווה בעזה, תקפו אותי ואת משפחתי, ואני האיום מספר 1 בעיני הפלסטינים, שרואים בי משתף פעולה ובוגד. הם יודעים שבהסברה שלי אני חושף את השקרים שלהם בפני העולם ומראה למי הארץ הזאת שייכת באמת. אז אלה שמנסים להציג אותי היום כתומך בפלסטינים וכאויב המדינה, זו באמת רמה נמוכה. די לספינים ולשקרים!".