( צילום: שוקי לרר )

בעוד פחות מחודש עומדת להתקיים מערכת בחירות, וחברי הכנסת של יהדות התורה ניצלו את ימי חג הסוכות לפעילות ציבורית נרחבת ברחבי הארץ. החכי"ם עלו לביקורים אצל גדולי ישראל, השתתפו בעשרות אירועי שמחת בית השואבה והקפות שניות בקהילות שונות מהדרום ועד הצפון, ופקדו את היכלי הישיבות והכוללים.

במוצאי יום טוב ראשון התכנסו מאות נציגי דגל התורה מכל רחבי הארץ בסוכת מלון ציפורי בחפץ חיים, שם הוכרז באופן רשמי על פתיחת המערכה. במעמד נשאו דברים רבני המפלגה הגאון רבי יצחק אפרתי והגאון רבי נחום זוכובסקי, וכן יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, יו"ר סיעת דגל התורה משה גפני וסגן ראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית בדגל התורה מנחם שפירא. עלייה לגדולי ישראל במהלך ימי החג עלו יו"ר התנועה יעקב אשר וחברי הכנסת של דגל התורה להקבלת פני רבו אצל הגאון רבי דב לנדו ואצל ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש, שבירכו אותם בחום לקראת המערכה. דאגה בגור: האדמו"ר לא יצא לתפילות בבלי | 27.09.26 ביום חמישי של חול המועד עלו החכי"ם לביקור נדיר במעונו של המשגיח הגאון רבי דן סגל. למרות שבכל שנותיו נמנע מלהצביע ומלהורות להצביע בבחירות, הפעם הסכים לקבל אותם לביקור מיוחד במעונו, בשל המערכה הקריטית בצל רדיפת עולם התורה.

הביקור אצל הגאון רבי דב לנדו שליט"א הביקור אצל הגאון רבי דב לנדו שליט"א 10 10 0:00 / 0:58

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר פקד במהלך ימי חול המועד ובהקפות שניות את היכלי הישיבות והכוללים, לצד קהילות של חרדים עובדים. במקומות רבים התקבל עם השיר "וכל אשר יעשה יצליח".

בין המקומות שבהם השתתף אשר: ישיבת פוניבז' בטיש נעילת החג בהשתתפות ראשי הישיבה, שם התברך מהגאון רבי ברוך דב פוברסקי; ישיבת בית מתתיהו שם כובד באמירת הפסוקים בפתיחת הארון; שמחת בית השואבה של ישיבת עטרת שלמה; הקפות שניות באור ישראל; בקהילת בית ה' של הרב קולדצקי; ובבית הכנסת של הרב פינקוס בקריית הרצוג.

במהלך החג התכנסו כלל חברי המפלגה בסוכתו של אשר. בנוסף הגיעו משפחות החטופים של משפחות חממי וקופרשטיין לביקור בסוכה. אשר השתתף גם במהלך ימי חול המועד בתפילות ובאירועים של הציבור החרדי העובד.

ח"כ מאיר פרוש השתתף במהלך החג בביקורי חג אצל גדולי ישראל הליטאים והחסידים. במהלך ימי חול המועד נאם פרוש באירוע השקת הקמפיין בחירות של אגודת ישראל בבני ברק, שם נטלו חלק גם החכי"ם שטארק ורוט. פרוש התייחס בכינוס לשיח סביב שאלת ההצבעה והביא את הכרוזים עליהם חתמו גדולי ישראל לאורך ההיסטוריה במערכות הבחירות.

בנוסף הגיע גם שר ירושלים ומסורת ישראל לשעבר לרובע היהודי, וסייר בפרויקט אותו ייסד ומתקיים בכל חול המועד. במסגרת הסיור ביקר בסוכת הענק במקום, "סוכת החזון איש" הגדולה בעולם, ולגג ישיבת הכותל שנפתחה לראשונה עם מעלית חדשה וגג החורבה, וכן הסיורים ברובע בתי הכהנים, עמדות מידע וחלוקת מים.

ח"כ יצחק גולדקנופף במוצאי יום טוב ראשון השתתף בשמחת בית השואבה בספינקא בית שמש. במהלך ימי חול המועד השתתף בשמחות בית השואבה בפיטסבורג ובטיש בדארג, בשמחת בית השואבה בויז'ניץ ובויזניץ מרכז. בנוסף השתתף בשני אירועים של צמי"ד ובלב אחד, עוד השתתף גולדקנופף בהכנסת ספר תורה לחסידות לעלוב, ובטיש בבואיין ובשמחות בית השואבה בנדבורנא ובביאלא ירושלים. בהקפות שניות היה גולדקנופף בכפר חב"ד ובנעילת החג בצאנז.

הח"כ המיועד דודי זלץ, שלצד עבודתו בעיריית ביתר מנהל גם את מטה ההסברה ביהדות התורה, קיים במהלך חול המועד אירוע שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות כעשרת אלפים איש. לאורך ימי חול המועד ביקר זלץ בבתיהם של גדולי ישראל שם התקבל בחמימות רבה ואיחלו לו שישא חן ויצליח בתפקיד החדש. בנוסף זלץ השתתף בשמחות בית השואבה המרכזיות בעיר - בישיבה הגדולה של הרב מן ההר ובישיבה של הרב דונט, ובישיבה קטנה של עטרת שלמה.

הח"כ המיועד יהודה ויספיש הגיע במהלך החג לעלייה לרגל במעונם של גדולי ישראל, הגאון רבי דב לנדו שליט"א שקיבלו לאחר המעמד המרכזי של "ריתחא דאורייתא" שהתקיים במעונו, כמו כן עלה למעונו של הגאון רבי משה הילל הירש שליט"א. בנוסף ביקר בסוכותם ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן שליט"א והגאון החסיד רבי שמעון גלאי שליט"א אשר בירכהו בהצלחה בדרכו הציבורית החדשה.

במהלך החג קיים ויספיש אירוע בסוכתו בהשתתפות יו"ר יהדות התורה יעקב אשר, החכי"ם המיועדים רוזנטל, פינדרוס וראוכברגר. רגע השיא היה בהשתתפותו של הגאון רבי משה הילל הירש באירוע. במהלך דבריו אמר: "צריך לעשות את המקסימום שבמקסימום וכל אחד יבוא וישתתף בבחירות וכמובן ללכת לג' אי אפשר להשתמש עם המילים שום דבר לא יהיה כמו שהיה, אם ח"ו לא יהיה משהו גדול שיהיה פה 10 שלנו זה לא טוב". במוצאי החג השתתף בהקפות שניות בקהילה החרדית בנתיבות, בראשות המרא דאתרא הגאון רבי שלמה מונטג.

הח"כ המיועד אליקים שטארק ביקר במהלך החג אצל גדולי הדור מכל העדות והחוגים: הגאון רבי דב לנדו, ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, ראש הישיבה הגאון רבי משה הילל הירש וכן אצל משגיח ישיבת מיר הגאון החסיד רבי בנימין פינקל שהעלה זיכרונות מהימים שבהם שטארק כיהן כראש חבורה בישיבת מיר.

כמו כן השתתף בשמחת בית השואבה אצל האדמו"ר מויז'ניץ ואף רכש שיר המעלות עבור הרה"צ רבי חיים מאיר הגר. בנוסף השתתף גם באירועי שמחת בית השואבה בויז'ניץ מרכז ובסאדיגורה, ובהקפות שניות אצל הגאון רבי שלום אלתר שבירכו בחום.

הח"כ המיועד משה רוזנטל עלה במהלך החג לגדולי ישראל שקיבלוהו בחום וברכוהו על כניסתו לתפקיד ונתנו לו את ברכת הדרך. רוזנטל השתתף בשמחות בית השואבה אצל הגאון רבי עקיבא פריד ובעוד קהילות רבות בבני ברק.

ח"כ יעקב טסלר השתתף במהלך ימי חול המועד באירועים רבים, וביניהם אירועי שמחת החג בבתי חולים שונים, שם שמח עם המאושפזים ובני משפחותיהם. כמו כן השתתף בשמחות בית השואבה בחצרות הקודש ויז'ניץ, ביאלא, ויז'ניץ מרכז, דארג ופיטסבורג. לצד זאת השתתף באירועי חג קהילתיים וכן במעמדי הקפות שניות.

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה ( צילום: שוקי לרר )

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה ( צילום: שוקי לרר )

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה

חג הסוכות של חברי הכנסת של יהדות התורה ( צילום: שוקי לרר )