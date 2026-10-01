עצרת של דגל התורה ( צילום: פלאש 90 )

לקראת עצרת הבחירות המרכזית של דגל התורה בבני ברק, עולה במשטרה הצעה לשנות את מיקום האירוע ולהעבירו ממרכז העיר למתחם הסופרים. הרקע: חששות בטיחות, לצד שיקולי סדרי תנועה והיערכות מורכבת.

בשיחה שהתקיימה בימים האחרונים בין בכירים במשטרה באזור המרכז, הועלתה האפשרות לדרוש מדגל התורה לקיים את העצרת במתחם הסופרים, במקום ברחובות שבהם נערכו כינוסי הבחירות הקודמים — צומת השומר-רבי עקיבא וצומת חזון איש-רבי עקיבא. הסיבה: ההיערכות הכבדה סביב אירוע בהיקף כזה, הכוללת חסימות, גידור ושיבושי תנועה נרחבים ברחובות מרכזיים. הנושא הועלה גם מול מנחם שפירא, ממלא מקום ראש עיריית בני ברק ומנהל המחלקה המוניציפלית של דגל התורה, המעורב בהיערכות לקראת העצרת. מנגד, גורמים בדגל התורה מבהירים כי טרם התקבלה החלטה בנושא, וכי סוגיית מיקום העצרת תיסגר מול המשטרה בסמוך למועד קיומה. מי שתל מכשירי האזנה בלשכת ראש העיר? בבלי | 27.09.26 1 בשלב זה אין בהירות אם דגל התורה תיעתר לדרישה ותעביר את העצרת למתחם הסופרים, או שתעמוד על קיומה במרכז בני ברק כפי שהיה בעבר. במידה והעצרת אכן תועבר למתחם הסופרים, יהיה מעניין לעקוב אחר היקף ההשתתפות, שכן מדובר בשינוי משמעותי עבור הציבור, שיידרש להגיע למתחם הסופרים במקום למרכז העיר. במוצאי השבת האחרונה התאספו נציגי דגל התורה מכל הארץ לכינוס השנתי של התנועה כמדי חג הסוכות בחפץ חיים, אך הפעם הכינוס נערך בצל מהלך ההדחה של משה גפני ואורי מקלב מרשימת דגל התורה לכנסת והצבתו של יעקב אשר בראשות המפלגה. גפני, שקיבל כפיצוי את התואר "יו"ר תנועת דגל התורה", החליט למרות ההדחה לשתף פעולה עם המפלגה והופיע בכינוס שנערך לקראת יציאת המפלגה לקמפיין הבחירות. נאומו של חבר הכנסת משה גפני: "ראשית, אני רוצה להתייחס לרב אורי מקלב, על הטרגדיה שקרתה להם, שהכלה נפטרה ערב החג, ולכן הוא לא משתתף איתנו פה. אנחנו כולנו שולחים לו תנחומים על האבל הגדול שלהם, ושלא תדעו יותר צער.

חבר הכנסת משה גפני בנאומו חבר הכנסת משה גפני בנאומו 10 10 0:00 / 3:02

"האמת היא שמנחם שפירא סיפר עד עכשיו בעצם את הנאום שלי, ואני יכול להשלים את העניין הזה ולהשתתף במה שנאמר.

"דגל התורה קמה, והיא קמה על צייתנות לגדולי התורה. גדולי התורה הקימו אותה, גדולי התורה ליוו אותה, גדולי התורה לימדו אותנו על כל צעד ושעל מה לעשות. ואפילו שיאמר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אנחנו עד היום הזה עמדנו במבחן ועשינו כל מה שציוו אותנו. וגם היום אנחנו נעשה את מה שמצווים אותנו.

"אני רוצה בתחילת דבריי להודות לכם, נציגי דגל התורה בכל הארץ. זה נכון מה שמנחם שפירא אמר. אמרו לנו אז, כשהקמנו את דגל התורה: 'אתם לא תחזיקו מעמד'. היה דבר מאוד לא מקובל שאנחנו מקימים מפלגה, והיו לזה הרבה סיבות אז. מקימים מפלגה, והמפלגה הזאת תחזיק מעמד.

"היה ברור לחלק גדול מהציבור החרדי בעיקר שזה לא יחזיק מעמד. ואנחנו קיבלנו ממרן הרב שך זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו הולכים במסלול ארוך, במסלול שבו אנחנו נהיה קיימים, ואנחנו נפעל בדרך שרבותינו מצווים אותנו, בדרך שרבותינו מנחים אותנו. וכך היה.

"לאחר הפעם הראשונה, שבאמת בקושי עברנו את אחוז החסימה, עשינו מיד אחרי זה הסכם עם אגודת ישראל. אנחנו קיבלנו 40 אחוז, ואגודת ישראל קיבלה 60 אחוז, והייתה התמרמרות גדולה בציבור שלנו.

"ומאז, עם הפעילות הגדולה שלכם בכל מקום בארץ, שלפעמים באים ואומרים: 'אבל אצלי ביישוב קיבלנו מעט קולות', והמעט קולות האלה בכל מקום ומקום, שבחלקם זה היה הרבה קולות, ובחלקם היה בהתחלה מעט, אבל אחרי זה היה הרבה קולות – היום אנחנו 60-40 עדיין, אבל 60 אחוז אנחנו, ו-40 אחוז אגודת ישראל.

"צריך להיות גם זה. לא בטוח שזה הצודק, אבל זה מה שצריך. צריך כבר להיות חכם וללכת ביחד, על מנת שהנושא הזה באמת יתקדם.

"וזה בזכותכם. המציאות הזאת שבה אנחנו נמצאים בירושלים עם שישה מנדטים לעומת שלושה של אגודת ישראל, שאנחנו נמצאים בבני ברק עם 12 מנדטים לעומת שלושה או ארבעה – אני כבר לא יודע בדיוק לספור שם – אבל המציאות הזאת, והמציאות שבכל מקום ומקום, שברמת השרון אנחנו עם שני נציגים, שאי אפשר אפילו לתאר את המצב הזה שבו בכל מקום, ביוקנעם אנחנו חמישה נציגים.

"והמציאות הזאת היא מציאות שהיא תעודת כבוד לכל אלה שמשתתפים כאן ואלה שגם לא הגיעו. אנחנו עושים את הכבוד שלהם ואומרים להם יישר כוח. אתם מובילים את הרכבת הארוכה הזאת עם כל ההצלחות הגדולות שבהן אנחנו הצלחנו".