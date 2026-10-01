יחידת התביעות של משטרת מחוז תל אביב הגישה כתב אישום חמור נגד תושב בני ברק בן 26, שבוע לאחר שהשליך מלחייה לעבר יו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט במסעדה בעיר. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצר בית עד תום ההליכים.

האירוע אירע בליל שישי האחרון, כאשר בנט שהה במסעדת 'מוטיס - הטשולנטייה' ברחוב מצדה בבני ברק ושוחח עם תושבי העיר. במהלך השיחה הגיע למקום תושב בני ברק והחל, על פי החשד, להפר את הסדר.

על פי כתב האישום, החשוד השליך מלחיית זכוכית בעוצמה לעבר השולחן שבו ישב בנט, והמלחייה פגעה בשתי נשים מצוותו של ראש הממשלה לשעבר. החשוד לא הסתפק בכך, ומיד לאחר מכן השליך כלי זכוכית נוסף דומה למלחייה, שנפל והתנפץ בסמוך לשולחן.

שוטרי תחנת בני ברק–רמת גן ולוחמי מג"ב מרכז, שאבטחו את הביקור ונכחו במקום, הגיבו במהירות ועצרו את החשוד על חם. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובסיומה נכלא. מעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט.

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בסיום החקירה הגישה המשטרה כתב אישום המייחס לנאשם עבירות של תקיפה סתם, ניסיון תקיפה סתם והתנהגות העלולה להפר את שלום הציבור.

ממשטרת ישראל נמסר כי היא "תפעל בנחישות נגד אירועי אלימות ותמצה את הדין עד תום עם כל מעורב."

במפלגת 'ביחד' טענו בעת האירוע כי שני החפצים שנזרקו לעבר בנט פגעו בראשה של אחת מנשות הצוות, והיא טופלה במקום. בנט עצמו פרסם תיעוד מהאירוע בו נראה קם ממקומו ופונה לשוטרים בבקשה לבצע מעצר.