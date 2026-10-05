סקר חדשות 12: וינטר מתחת לאחוז החסימה

סקר חדשות 12 שפורסם הערב (שני) מצטרף למגמה שהחלה אתמול, ולפיה מפלגת עמך ישראל בראשות עופר וינטר אינה עוברת את אחוז החסימה.

על פי הסקר, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להוביל עם 23 מנדטים, בעוד הליכוד בראשות בנימין נתניהו מקבל 21 מנדטים.

מפלגת יחד בראשות נפתלי בנט זוכה ל-13 מנדטים. ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן והדמוקרטים בראשות יאיר גולן מקבלות 9 מנדטים כל אחת. הרשימה המשותפת של חד"ש, תע"ל ובל"ד עומדת על 8 מנדטים, וכך גם יהדות התורה בראשות יעקב אשר.

ש"ס בראשות אריה דרעי ועוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלות 7 מנדטים כל אחת. הציונות הדתית-זהות בראשות בצלאל סמוטריץ' ומשה פייגלין זוכה ל-6 מנדטים, ורע"ם בראשות מנסור עבאס עם 5 מנדטים.

מפלגת המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה מצליחה לעבור את אחוז החסימה עם 4 מנדטים. לעומת זאת, עמך ישראל בראשות עופר וינטר נותרת מתחת לאחוז החסימה עם 1.5% בלבד. הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר עומדת על 0.6%, כחול לבן בראשות בני גנץ עם 0.5%, ונעם לישראל בראשות אבי מעוז עם 0.2%.

בחלוקה לגושים, מפלגות האופוזיציה מקבלות יחד 54 מנדטים, מפלגות הקואליציה 49 מנדטים, והמפלגות הערביות 13 מנדטים.