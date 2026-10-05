אבי מעוז, יובל אלימלך ( צילום: דוברות )

מאחורי הקלעים של ההשקה הרועשת של מפלגת "אח"י" בראשות יובל אלימלך ובנשיאות הרב החיד"א אברג'ל, מתגלה כעת סיפור של שותפות פוליטית חשאית שהתפוצצה ברעש גדול. על פי עדויות בלעדיות שהגיעו מגורמים בכירים בשתי המפלגות, מאחורי "מחאת השטח האותנטית" עמד מהלך פוליטי מתוכנן וממומן של ח"כ אבי מעוז ומפלגת נעם - מהלך שהסתיים בפיצוץ חריף, חובות של חצי מיליון שקלים והאשמות על גניבת נכסים דיגיטליים.

כלפי חוץ, השקת מפלגת "אח"י" (תנועת מוסדות הרב יורם אברג'ל זצ"ל) הוצגה כהתעוררות ספונטנית של קהלים חרדים-ספרדים ומסורתיים מהפריפריה שחשים ריחוק מש"ס. אלא שמתחת לפני השטח, עולה תמונה פוליטית שונה לחלוטין: מפלגת נעם זיהתה את הפוטנציאל האלקטורלי בקהל החסידים והתומכים של מוסדות הרב אברג'ל בדרום, והחליטה לדחוף ולממן את פתיחת הפלטפורמה הפוליטית הארצית. "המפלגה של הרב אברג'ל - אבי מעוז פתח לו אותה כדי להביא עוד קהל, ואחר כך הם היו אמורים להתאחד", מספר ל'בבלי' גורם מתוך מפלגת נעם. האינטרס האסטרטגי היה ברור: לייצר זרוע פוליטית שתפנה לקהל שאינו נמנה על מצביעי נעם הטבעיים, תשאב קולות מש"ס, ובהמשך הדרך תחבור לבלוק טכני או איחוד רשמי עם נעם. אלא שהתוכניות השתבשו. לאחר שהתשתית הוקמה והקמפיין החל לצבור תאוצה, החליטו באח"י "להתהפך" על השותפים מנעם, לשבור את ההסכמות ולצאת לדרך עצמאית לחלוטין. כזכור, בספטמבר הכריע הרב אברג'ל על ריצה עצמאית של מפלגת "אח"י" לכנסת, לאחר סדרת מגעים שפוצצו ברגע האחרון. "מחצית מפרצופו נהרס": הקטל באיראן אליהו לוי | 04.10.26 המהלך הותיר בנעם תרעומת קשה, במיוחד סביב שאלת המימון. "הם פשוט התהפכו עלינו. כעת נעם תובעת את אח"י על מעל חצי מיליון שקל שהושקעו להם ישירות בקמפיין", מוסיף אותו גורם. גורם שני במפלגה אישר את הנתונים באוזני 'בבלי': "אכן יש לאחי חוב של חצי מיליון ש"ח לנעם". מנגד, גורם שלישי בנעם ניסה להנמיך את הלהבות וטען: "אין שום תביעה מול אח"י, זה בסך הכל חוב שהם חייבים לנו". הניסיון של אח"י לשמור על תדמית של תנועה עממית נקייה ספג מכה כאשר עומתו בכיריה עם הממצאים. כשפנינו לאחד הגורמים בתנועת אח"י והצגנו לו את המידע על חצי מיליון השקלים שהועברו מנעם, הוא התקשה להסתיר את המבוכה, והגיב בחמישה מילים: "מאיפה אתם יודעים על זה?".

הקמפיין של אחי

הקרב על הדאטה: 43,000 תומכים בשבי

החלק היצרי והרגיש ביותר בסכסוך, שנחשף כאן ב'בבלי' לראשונה, נוגע לנכס החשוב ביותר של כל מפלגה בעידן המודרני: הדאטה.

במהלך תקופת שיתוף הפעולה, צורפו אנשי אח"י למערכת ניהול הבוחרים באפליקציית 'אלקטור' שנפתחה והופעלה על ידי אנשי אבי מעוז. פעילי השטח של אח"י עבדו במרץ והזינו אל תוך המערכת נתונים, שמות ומספרי טלפון של מכרים רבים, כשהמאגר מצליח להגיע ל 43,000 תומכים באחי.

יצוין כי אין מדובר ב-43,000 מצביעים בטוחים בקלפי, אלא באזרחים שסומנו באופן אקטיבי כתומכים פוטנציאליים, לאחר שיחות טלפוניות, היכרות אישית בשטח או קשר למוסדות. הנתון הפנימי הזה, ששווה ערך בערכו האלקטורלי לפוטנציאל של יותר ממנדט שלם, נחשב עד כה לסוד כמוס.

אלא שברגע שהשותפות התפוצצה והתנועות התפצלו, התברר המילכוד: מאחר שהמערכת נפתחה טכנולוגית על ידי נעם, השליטה הבלעדית בה ובקובץ הנתונים המלא נותרה בידיו של אבי מעוז. וכעת באח"י זועמים על מפלגת נעם לישראל, בטענה כי האחרונה מבצעת שימוש בלתי ראוי במאגר שלהם.

לפי הטענות, אנשי נעם מחזיקים בפרטי המזוהים של אח"י, מתקשרים אליהם באופן אקטיבי בימים אלו ומנסים לשכנע אותם להצביע לנעם. בשיחות עם אנשי אח"י, הם רואים בכך "גזילה" ממש, שכן האנשים שפרטיהם הוזנו באפליקציה סומנו על סמך זיקתם לאח"י ולא לנעם.

לאחר תקופה של מגעים בין המפלגות, בימים אלו העסק מסתבך והופך למלחמת צללים של איומים בתביעות הדדיות וניסיונות קיזוז, כשגורמים בשתי המפלגות מודים בשיחות עם 'בבלי' כי הנסיון לייצר מפלגה פיקטיבית שנועדה לצורך מגנוט קולות בלבד - כשל ואולי אף לא היה נכון מלכתחילה.

ממפלגת אחי נמסר בתגובה: "הטענות המוזכרות אינן מוכרות לנו כלל. תנועת 'אחי' פועלת באופן סדור ובהתאם לכל דין".

ממפלגת נעם טרם נמסרה תגובה רשמית לממצאים, וכשתתקבל נפרסמה.