בבלי
אירוע חמור באילת

חמישה שוטרים נעצרו בחשד להכאת גבר באילת

השוטרים נחקרים בחשד שהפעילו אלימות כלפי גבר והותירו אותו פצוע בחוף הים • הגבר: "חשבתי שאני אמות שם"

למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: טל גל/פלאש90)

חמישה שוטרים ממשטרת אילת נעצרו ונחקרים בחשד שהפעילו אלימות כלפי גבר בעיר. כך דווח באתר "ווינט".

על פי החשד, האירוע התרחש לאחר שנשים התלוננו בפני השוטרים על הגבר בטיילת אילת. השוטרים הותירו את הגבר פצוע בחוף הים לאחר האירוע.

הגבר, בן 38 מקהילת העבריים, מסר כי הוכה על ידי השוטרים והושאר במקום כשהוא מדמם. "חשבתי שאני אמות שם", אמר.

בתיעוד שפורסם נראה הגבר מובל על ידי השוטרים כשהוא אזוק. לדבריו, בשלב מאוחר יותר הותקף על ידם באלימות. נסיבות האירוע נבדקות במסגרת החקירה שנפתחה נגד חמשת השוטרים.

משטרהמעצרחקירהאילתבבלי

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