המאבק של תושבי שכונת גן הדסים במודיעין עילית על הקמת בית כנסת שכונתי הולך ומתעצם: הבוקר (יום רביעי) הגיעו עשרות אברכים ותושבים מהשכונה לבניין העירייה, שם קיימו תפילת שחרית בלשכת ראש העיר יעקב גוטרמן, עטופים בטלית ותפילין.

התפילה נערכה במספר מנינים, והיא מגיעה בהמשך לסדר הלימוד שקיימו אמש התושבים והאברכים בתוך לשכת ראש העיר, במסגרת המחאה על היעדר פתרון למצוקת בית הכנסת בשכונה.

ראש העיר יעקב גוטרמן לא נכח במקום גם הבוקר, והאברכים קיימו את התפילה בלשכתו כחלק מהמחאה המתמשכת.

רקע: מחלוקת על מבנה הציבור

המאבק מתנהל זה תקופה ארוכה, כאשר תושבי גן הדסים טוענים כי מאות משפחות מתגוררות בשכונה, אך אין במקום בית כנסת קבוע ומסודר, והמתפללים נאלצים להשתמש בקרוואן קטן.

במרכז המחלוקת עומד מבנה ציבור שהוקם בלב השכונה. לטענת התושבים, בעבר הובטח להם כי חלק מהמבנה יוקצה לטובת בית הכנסת השכונתי, אולם בהמשך הוצע להם שטח בקומה השלישית בלבד, פתרון שלטענתם אינו נותן מענה לצורכי השכונה.

על פי הנמסר, העירייה תכננה במסגרת מבנה הגנים החדש להקצות שטח ראוי לבית הכנסת השכונתי מעל קומת הגנים. אולם בפועל, העירייה חזרה בה מההקצאה ומציעה כעת פתרון חלקי בקומה השלישית בלבד – הצעה שהתושבים דוחים בטענה שאינה נותנת מענה מעשי למאות המשפחות.

בסוף חודש אוגוסט, תושבים זועמים פלשו למבנה הציבורי החדש במחאה על מה שהם מגדירים כהפרת התחייבות בוטה מצד העירייה. הצעד הדרמטי של הפלישה למבנה בוצע באישור שקיבלו התושבים מגדולי ישראל. ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש אף הורה למעורבים להוציא את הריהוט מהמקום לאחר השבת ולהשיבו לקרוואן.

נודע כי תושבי השכונה מתכוונים להמשיך במחאה נגד העירייה גם בימים הקרובים, כאשר בין היתר נשקלת המשך קיום תפילות וסדרי לימוד בבניין העירייה.

התושבים דורשים מהעירייה לקדם פתרון קבוע למצוקת בית הכנסת, לצד מתן מענה למצוקת החניות בשכונה, ומבהירים כי בשלב זה אינם מתכוונים לוותר על דרישותיהם.

נציין כי נעשתה פנייה לקבל את תגובתה של עיריית מודיעין עילית לטענות התושבים, אך זו לא נמסרה עד למועד פרסום הידיעה.