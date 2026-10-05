בבלי
לקיים בנו חכמי ישראל

ראש ישיבת 'זכרון משה' פונה לבית חולים באמצע ההקפות

הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל, ראש ישיבת 'זכרון משה' בניו יורק, חש ברע בעיצומן של הקפות שמחת תורה ופונה לבית החולים • הציבור נקרא להתפלל

הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל שליט"א (צילום: ארכיון)

דאגה עמוקה אופפת את עולם התורה בארצות הברית ובארץ הקודש לאחר שנודע כי הגאון רבי אליהו דב (אלה בער) וכטפויגל, ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג שבניו יורק ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית באמריקה, חש ברע במהלך הקפות שמחת תורה ופונה בדחיפות לבית החולים.

ראש הישיבה התמוטט באמצע ההקפות ביום חג שמחת תורה, ובעקבות כך הועבר לקבלת טיפול רפואי. תלמידיו הרבים עוקבים בדאגה רבה אחר מצבו הבריאותי.

ברחבי ריכוזי התורה בארץ ובעולם נקראים בני הישיבות, תלמידיו וכלל בית ישראל להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה והמהירה של הגאון רבי אליהו דב בן חוה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.

והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.

ניו יורקשמחת תורהישיבת זכרון משהרבי אליהו דב וכטפויגל

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר