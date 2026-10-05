ראש ישיבת 'זכרון משה' פונה לבית חולים באמצע ההקפות

דאגה עמוקה אופפת את עולם התורה בארצות הברית ובארץ הקודש לאחר שנודע כי הגאון רבי אליהו דב (אלה בער) וכטפויגל, ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג שבניו יורק ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית באמריקה, חש ברע במהלך הקפות שמחת תורה ופונה בדחיפות לבית החולים.
ראש הישיבה התמוטט באמצע ההקפות ביום חג שמחת תורה, ובעקבות כך הועבר לקבלת טיפול רפואי. תלמידיו הרבים עוקבים בדאגה רבה אחר מצבו הבריאותי.
ברחבי ריכוזי התורה בארץ ובעולם נקראים בני הישיבות, תלמידיו וכלל בית ישראל להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה והמהירה של הגאון רבי אליהו דב בן חוה אסתר, בתוך שאר חולי עמו ישראל.
והן א-ל כביר לא ימאס תפילת רבים.
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