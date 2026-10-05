ראש ישיבת 'זכרון משה' פונה לבית חולים באמצע ההקפות

הגאון רבי אליהו דב וכטפויגל שליט"א ( צילום: ארכיון )

דאגה עמוקה אופפת את עולם התורה בארצות הברית ובארץ הקודש לאחר שנודע כי הגאון רבי אליהו דב (אלה בער) וכטפויגל, ראש ישיבת 'זכרון משה' בסאות' פולסברג שבניו יורק ומגדולי מנהיגי היהדות החרדית באמריקה, חש ברע במהלך הקפות שמחת תורה ופונה בדחיפות לבית החולים.