תאונת דרכים מסוכנת אירעה אמש (יום חמישי) בכיכר השלוחים בביתר עילית, כאשר אוטובוס דרס ילד שחצה את הכביש. בחסדי שמיים, אירוע שעלול היה להסתיים באסון הסתיים בנס גלוי: הילד נפצע באורח קל בלבד.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום במהירות העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים להמשך בדיקות. על פי הדיווחים, הילד צפוי להשתחרר בקרוב.

בתיעוד ממצלמת האבטחה נראה הילד חוצה במהירות את הכביש במעבר חציה מסומן, אך נהג האוטובוס דהר פנימה לכיכר ודרס את הילד. למרות שנראה כי האוטובוס פגע בילד בעוצמה, בחסדי שמיים האירוע הסתיים כאשר מצבו מוגדר קל.

התאונה מצטרפת לשורה של אירועי דרכים שהתרחשו בימים האחרונים ברחבי הארץ, ומדגישה את החשיבות של זהירות מוגברת בכבישים ובצמתים עמוסים.