האירוע הדרמטי של המטוס מדובאי והניסים שהתרחשו בו עמדו הבוקר (יום חמישי) במרכז דבריו של יו"ר ש"ס, חבר הכנסת אריה דרעי, שנשא דברים בסוכת ש"ס המרכזית לפני תפילת ההלל ונענועי ארבעת המינים.

"אתמול בשעה זו קיבלנו את הידיעה על חטיפת המטוס, ובהמשך שמענו על הניסים הגדולים שהתרחשו", פתח דרעי את דבריו בפני המתפללים שהתכנסו בסוכה.

בדבריו חיבר דרעי את האירוע הביטחוני לימי חג הסוכות ולמצוות החג: "מישהו שלח לי את דברי הגמרא במסכת סוכה: 'מוליך ומביא – למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד – למי שהשמים והארץ שלו'. בשעה שכל עם ישראל נענע אתמול בארבעת המינים, הקב"ה הראה לעולם כולו: אין מקום שאינו בשליטתו. ארבע רוחות השמים, השמים והארץ – הכול שלו."

יו"ר ש"ס הוסיף והדגיש את כוחו הרוחני של עם ישראל: "כשאנחנו מנענעים כעת את הלולב והאתרוג, נזכור שזה כוחו של עם ישראל. זה כלי הנשק שלנו, זו כיפת הברזל שלנו ואלה הטילים שלנו – התורה, התפילה והמצוות."

בסיום דבריו הודיע דרעי כי בתום התפילה ייערך מעמד הודיה מיוחד בסוכה: "בעזרת ה', מיד לאחר התפילה נאמר כולנו יחד 'מזמור לתודה' ו'נשמת כל חי', כשספר התורה פתוח, בהודאה לקב"ה על הנס הגדול."

כזכור, אמש התרחש ניסיון פיגוע חמור בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל. טייס המשנה העומאני דקר את הטייס ההודי, אך נוסעים ישראלים זינקו לסייע, נכנסו לתא הטייס והשתלטו על התוקף. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בריאיונות לרשתות אמריקאיות כי הפעולה המהירה של הנוסעים מנעה "אסון בסדר גודל של 11 בספטמבר".

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שפעלו בגבורה במהלך האירוע והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" לארבעתם. "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן", אמר להם הנשיא.