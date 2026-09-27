מעמד מרשים התקיים במוצאי שבת בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, כאשר בליל אושפיזין דיצחק התכנסו המוני בני תורה למעמד 'הקבלת פני רבו' לכבודו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. המעמד נערך במסגרת השיעור השבועי של הראשל"צ, בהשתתפות מרנן ורבנן, רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות וחברי מועצת הרבנות הראשית.

במהלך המעמד נשא הראשל"צ פלפול בהלכות סוכה, כשקודם לכן נשאו דברים הגאונים רבה של תל אביב הרב זבדיה כהן, ראש ישיבת נזר התורה הרב זמיר כהן, רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ, רבה של שכונת 'שמואל הנביא' הרב יצחק כהן ועוד.

בדבריו עמד הראשל"צ על חשיבותם של לומדי התורה, ובירך את אישי הציבור וחברי הכנסת שיזכו למלא את שליחותם ולהגן על לומדי התורה שהם השמירה האמיתית של עם ישראל.

בסיום השיעור עברו ההמונים להתברך מהראשל"צ, ובהם רבני ערים, דיינים וחברי מועצת הרבנות הראשית.