בערב חג הסוכות הסתלק לבית עולמו זקן המקובלים, הגאון הצדיק רבי דוד בצרי זצ"ל, ראש ישיבת המקובלים 'השלום'. למרות חולשתו הרבה, הגיעה הסתלקותו באופן פתאומי, רגעים ספורים לפני כניסת החג.

יממה אחת בלבד לפני שהשיב את נשמתו הטהורה ליוצרה, זכה המקובל זצ"ל לקבל במעונו את ארבעת המינים לקראת חג הסוכות. עדי ראייה מספרים כי קיבל את ההדסים והלולבים בשמחה גדולה, כשפניו מאירים על שזכה לקיים את המצווה. כאשר הושלמה בניית הסוכה, פרץ בריקוד והודה לה' על הזכות.

כך נסתלק הצדיק מתוך חיבה עמוקה למצוות, רגע קצר לפני שזכה לקיימן בעולם הזה. אין ספק שהוא ממשיך לקיימן כעת בעולם העליון.

בנוסף, מתפרסם תיעוד מרגש מאמירת הסליחות האחרונות בחייו, בהן נראה זקן המקובלים לבוש בבגדי לבן בערב יום הכיפורים. הסליחות התקיימו בקהילת "בית יוסף" בגבעתיים, בראשות הגאון רבי שלמה בצרי, שם התכנס הציבור יחד עם זקן המקובלים. במעמד השתתפו בניו הרבנים הגאונים רבי שלמה בצרי, רב בית הכנסת המרכזי "בית יוסף" בגבעתיים, ורבי מרדכי בצרי, רב בית הכנסת "אליהו הנביא" בתל אביב, יחד עם ראש עיריית רמת גן, מר כרמל שאמה, וקהל רב. בסיום אמירת הסליחות קיבלו כלל הציבור קבלת עול מלכות שמים במעמד מרגש במיוחד.