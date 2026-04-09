בימי חול המועד פסח, הגיע הגאון רבי עזרא בצרי, אב"ד בירושלים, לביקור חג רומם במעונו של אחיו המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" | במהלך המפגש, העלו האחים הרבנים זכרונות קדומים מימי ילדותם ודנו בעומק מנהגי חג הפסח הייחודיים העוברים במסורת משפחתם מדור דור | בסיום הביקור, בירכו האחים זה את זה בברכת חג שמח ובברכת אריכות ימים ושנים בבריאות איתנה (חרדים)
תיעוד מלא הוד ממוצאי השבת הגדול בצילו של זקן המקובלים, הצדיק רבי דוד בצרי | החל מסיום סעודת רעוא דרעווין, שם נצפה המקובל כשהוא לבוש בבגדי לבן כמנהג המקובלים, מעודד שירת "עוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו ק-ל" | בהמשך יצא המקובל אל חצר הבית למעמד "קידוש לבנה", תחת כיפת השמיים, ובסיומו פצח בריקוד 'טובים מאורות' | צפו בתיעוד המיוחד מרגעי ההתעלות (חרדים)
המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי הגיע בסוף שבוע שעבר למעמד אפיית מצות בהידור רב לקראת חג הפסח | במהלך האפייה עקב המקובל מקרוב אחר הידורי הכשרות המוקפדים ודקדוקי ההלכה. בסיום האפייה לאחר הפרשת חלה כהלכה, האציל הרב מברכת קודשו על העוסקים במלאכת הקודש ובירכם בברכת חג כשר ושמח (חרדים)
עם כניסת חודש הגאולה - חודש ניסן, יצא אתמול בבוקר זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום", למעמד ברכת האילנות בפארק הלאומי ברמת גן, בהשתתפות קהילת 'בית יוסף' מגבעתיים בראשות בנו, הגאון רבי שלמה בצרי, ועשרות משתתפים שזכו לברך על האילנות בצוותא חדא עם המקובל (חרדים)
ימים אחדים אחר חג הפורים, הגיע המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי למאפיית מצות לקראת חג הפסח, כדי לעמוד מקרוב על הידור המצווה | חרף גילו והעליות והירידות במצבו הבריאותי בשנה האחרונה, הטריח עצמו המקובל ונטל חלק פעיל בכל שלבי האפייה – החל מלישת הבצק ועד להוצאת המצות המוכנות | בסיום העבודה, נצפה המקובל כשהוא נושא את מצותיו בשמחה של מצווה ובהתרגשות גלויה (חרדים)
המונים התאספו אמש בישיבת המקובלים 'השלום' בעיה"ק ירושלים, לעצרת תפילה והתעוררות להעתיר לפני שוכן מרומים למען יחוס על עני ואביון, וישלח ממרומים מזור ומרפא למקובל הגה"צ רבי דוד שלום בן ויקטוריה (בצרי), הזקוק לרחמי שמים מרובים | שעות ספורות לאחר העצרת, התבשרו תלמידיו על שיפור עצום במצבו | הבוקר הוא נותק ממכשירי ההנשמה, הניח תפילין והודה בדמעות לציבור (חרדים)
קהל המונים ובראשם רבנים רומי מעלה התכנסו היום על יד שריד בית מקדשנו לזעוק לרפואת הגאון המקובל רבי דוד שלום בן ויקטוריה • בראש המתפללים נצפה האח הישיש, הגר"ע בצרי, שהגיע באופן נדיר להעתיר על אחיו (חרדים)
קרעו שערי שמים: המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים 'השלום', אושפז במהלך השבת האחרונה במצב קשה בבית החולים הדסה עין כרם | תלמידיו יחד עם כל בית ישראל מתבקשים להעתיר בתפילות לרפואתו השלימה והמהירה (תפילות)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מאשלג, בבית מדרשו של זקן המקובלים הגה"צ רבי דוד בצרי | במהלך הביקור הגו יחדיו בלימוד מעמיק בזוהר הק' עם פירוש 'בני היכלא', בסיום הלימוד העיד המקובל: "מעידני שטרם היה זוהר כזה" | צפו בתיעוד (חסידים)
באשדוד החרדית חגגו השבוע שמחת נישואי נכדו של המקובל הגה"צ רבי דוד שלום בצרי, החתן יוסף, בן לבנו המקובל הגאון רבי יצחק בצרי, עב"ג הכלה בת הרב מיכאל ביטון | צפו בתיעודים נעלים מהחופה ומהריקודים לכבוד שמחת חתן וכלה (חרדים)
השבוע התקיימה שמחת נישואי נכדת המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת המקובלים "השלום" בירושלים, הכלה בת לחתנו הגאון רבי יוסף חיים פנחסי, ראש כולל 'בית רפאל' בנו של השר לשעבר מש"ס ר' רפאל פנחסי | בסידור חופה וקידושין כובד הגאון רבי עזרא ניסן, ראש ישיבת 'רינת התורה' בירושלים. בקריאת הכתובה כובד הגאון רבי לוי פנחסי, ראש ישיבת 'אור אברהם בב"ב, והסב המקובל כובד בברכה אחריתא (חרדים)
צפו בתיעוד מרהיב מהגה"צ המקובל רבי דוד בצרי במהלך ימי חג הסוכות. המקובל נצפה יושב עטור בבגדי לבן, בתוך סוכה מקושטת ונאה לתפארת, כשהוא שקוע בלימוד התורה הקדושה יחד עם צאצאיו, שהתקבצו סביבו בימי החג | בהמשך התיעוד נצפו רגעים מיוחדים מיום הושענא רבה, יום החתימה בצל המקובל (חרדים)
בת"ת 'דרכי מנחם' באחיסמך, שע"י מוסדות 'סוכת דוד' בראשות הרב יעקב בצרי, התקיים מעמד מרומם ומרגש של מסיבת סידור, בהשתתפותו הכבודה של הגה"צ המקובל רבי דוד בצרי, לצד רבני שכונת אחיסמך, הורי התלמידים וקהל רב מתושבי השכונה | בסיום המסיבה זכו התלמידים לקבל את הסידור מידי המקובל שהאציל עליהם מברכות קודשו לרוב (חרדים)
השבוע נערכה בבני ברק שמחת ברית המילה לנכד המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי, ראש ישיבת "השלום" בירושלים, בן לבנו הגאון הרב שלמה בצרי, רב קהילת "בית יוסף" בגבעתיים | בסנדקאות ובאמירת הברכות כובד המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שיצא מגדרו והגיע להשתתף בשמחה על אף שממעט לצאת לאירועים (חרדים)