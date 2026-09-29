צעדה בירושלים - צילום: דניאל גרובייס צעדה בירושלים | צילום: צילום: דניאל גרובייס 10 10 0:00 / 0:13

אלפי בני תורה צפויים להתכנס בשעה הקרובה למעמד חגיגי מרומם המוקדש כולו לחיזוק והוקרה לבחורים ואברכים שנעצרו בידי המשטרה הצבאית או הוסגרו על ידי משטרת ישראל על רקע מאבקי הגיוס.

האירוע המרכזי יכלול מעמדי הודאה והופעת גדולי ישראל שישאו דברי חיזוק. במסגרת המעמד יתקיים סיום מסכתות שנלמדו בעמל רב על ידי העצורים במהלך שהותם בכלא הצבאי. בשיא המעמד יוענק מענק כספי מיוחד שתרמו נגידים מעבר לים, כאות הוקרה על מסירות נפשם למען לימוד התורה.

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר ( צילום: משה גולד )

מעמדים דומים נערכו בחודשים האחרונים במספר ערים ברחבי הארץ. בביתר עילית נערכה תהלוכה חגיגית לכבוד האברך יעקב מוצרי והבחור יונתן ניצוצי עם שחרורם. אלפי תושבים יצאו לרחובות, כשהשניים נסעו ברכב חגיגי מיוחד, מלווים בקהל רב שרקד ופיזז לאורך המסלול.

הגאון רבי חיים וייס, רב העיר, פתח את המעמד וציין כי האירוע מהווה הזדמנות להודות על שחרורם של השניים, תוך השתתפות בצערם של בחורים ואברכים נוספים שטרם זכו לשחרור. הגאון רבי יעקב תופיק, מרא דאתרא, נשא דברי חיזוק לבחורים העומדים איתן מול רשויות השלטון.

קבלת פנים לאסיר עולם התורה באשדוד ( צילום: שימי קליין )

באשדוד נערך מעמד קבלת פנים חגיגי לבחור אלחנן מזרחי, תלמיד ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', שנשפט ונעצר בכלא הצבאי. עם הגעתו לאזור ביתו, המתינו לו המונים בשירה ובריקודים סוערים. הבחור הועלה על הכתפיים, כאשר הציבור הגדול הריע לו והביע את הערכתו על עמידתו.

הגאון רבי ישראל מאיר זביחי, ראש ישיבת 'תפארת יונתן יהושע', העלה על הנס את עמידתו של תלמידו. לאחר מכן נשא דברי חיזוק הגאון רבי מאיר וקנין, ראש ישיבת 'לב יצחק' באשדוד, ואחריו נשא דברים הרב יובל אברהמי.

קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר - צילום: משה גולד קבלת פנים לאסירי עולם התורה בביתר | צילום: צילום: משה גולד 10 10 0:00 / 0:06

מעמד מיוחד נערך בהיכל בית המדרש "תמימי דרך" בבית שמש, לכבוד אסירי עולם התורה שזכו להיעצר ולשבת בבית האסורים במשך כשבוע ימים, לאחר שעמדו בנחישות על כבוד שמים.

בין האסירים המשוחררים נמנו כמה מחסידי ברסלב, שקיבלו את ימי המעצר בשמחה פנימית עצומה כפי דרכם המסורה מדור דור. עם הגעתם לבית המדרש, כשהם לבושים בבגדי שבת חגיגיים, פרצה השמחה גבולות. כליזמרים ניגנו ניגוני הודיה, וחברי קהילת "תמימי דרך" יחד עם המוני תושבים פיזזו ורקדו שעה ארוכה לכבוד התורה ולומדיה.

מחזה ששבה את לב הנוכחים היה לראות את ילדי הקהילה שפיזזו במרכז האירוע. הילדים הביטו בעיניים בורקות ובהערצה לעבר אותם שזכו לקדש שם שמים.