בבלי
ימי המועד בחסידות זוועהיל

חג הסוכות בחצר זוועהיל: מהכותל ועד שמחת בית השואבה

האדמו"ר מזוועהיל הגיע לתפילה בכותל המערבי ועלה למול מקום המקדש, ובערב קיים מעמד מרכזי של שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה בביתר עילית

סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.| צילום: סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.

ימי חול המועד סוכות נחגגים בחסידות זוועהיל בשמחה ובהתעלות רבה. ביום ראשון, א' דחול המועד, הגיע האדמו"ר מזוועהיל יחד עם חסידיו לכותל המערבי לתפילת מוסף. התפילה התקיימה בסמוך ל ותפארתנו, ובסיומה עלה האדמו"ר יחד עם קהל החסידים אל מול מקום המקדש לאמירת "מפני חטאינו".

בימי המועד מתקיים בחצר זוועהיל מעמד מיוחד של שמחת בית השואבה בכל ערב. המעמדים מתקיימים בסוכה הגדולה הסמוכה לבית המדרש המרכזי בביתר עילית, שם מתכנסים חסידים רבים לשירה ולזמרה בהנהגת האדמו"ר. המעמד המרכזי התקיים בליל שני של חול המועד, בליל אושפיזין דמשה רעיא מהימנא, אליו הגיעו חסידים מכל רחבי הארץ. במהלך המעמד עודד האדמו"ר בעוז את השירה והזמרה, בהשתתפות כלל רבני העיר ביתר עילית.

סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)
סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. (סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ.)

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