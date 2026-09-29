סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. - סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. | צילום: סוכות בחצר זוועהיל | צילום: שימי פ. 10 10 0:00 / 2:52

ימי חול המועד סוכות נחגגים בחסידות זוועהיל בשמחה ובהתעלות רבה. ביום ראשון, א' דחול המועד, הגיע האדמו"ר מזוועהיל יחד עם חסידיו לכותל המערבי לתפילת מוסף. התפילה התקיימה בסמוך לשריד בית מקדשנו ותפארתנו, ובסיומה עלה האדמו"ר יחד עם קהל החסידים אל מול מקום המקדש לאמירת "מפני חטאינו".