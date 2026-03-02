בפעילות ממוקדת של שוטרי תחנת עוז, נחשפה ועצרה המשטרה חוליית גנבים ממזרח ירושלים החשודה בגניבת חמישה אוטובוסים ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, והחקירה נמשכת במטרה לחשוף מעורבים נוספים (בארץ)
משרד התחבורה השיק יחידת אבטחה מיוחדת לשיפור ביטחון הנהגים והנוסעים בתחבורה הציבורית. השרה רגב הבהירה: "אלימות בתחבורה הציבורית היא חציית קו אדום, והיום אנו עוברים ממילים למעשים. יחידת האבטחה המבצעית החלה לפעול בשטח" (חדשות תחבורה)
נתונים רשמיים חושפים: מאז הקמת הממשלה נמחקו כ-80 קווים שנסעו בעיצומו של יום המנוחה | "הציבור הדיר רגליו": משרד התחבורה ביטל השנה עשרות נסיעות נוספות לאחר שהתברר כי האוטובוסים נסעו ריקים | על פי בדיקת 'דה מרקר': למעלה מ-130 קווים בעלי היתר נותרו מושבתים מחוסר כדאיות | תיקון בחומת השבת (בארץ, תחבורה)