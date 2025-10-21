ראש הממשלה בנימין נתניהו סיפר בראיון בפודקאסט "המוג׳ו של בן בן ברוך" על המפגש שלו עם הרבי מליובאוויטש לפני כ-42 שנה | ביבי מספר על הפעם הראשונה שהגיע אל הרבי בערב שמחת תורה, בעצת חברו שחזר בתשובה והפך לחסיד חב"ד | "בדחילו ורחימו ניגשתי אליו", תיאר נתניהו | צפו בקטע המלא (ברנז'ה)
חודש תשרי של התעלות ודבקות עבר על קהל חסידי צאנז - זוועהיל, במרכז החסידות ביוניון סיטי, ניו ג'רזי, ארה"ב | החסידים זכו לשאוב מלוא חופניים קדושה מיוחדת, כאשר הם צופים בעבודת הקודש המרוממת והעוצמתית של האדמו"ר במהלך ימי החג והמועד | לקראת החג, מונה 'הויז בחור' (משמש) חדש לאדמו"ר. מינוי זה הגיע לאחר שקודמו בתפקיד זכה להתקרב למשפחת האדמו"ר ונישא למזל טוב אל בתו של האדמו"ר בסוף הקיץ שעבר (חסידים)
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד קריית ויז'ניץ המתגורר בבורו פארק, ושוהה בחודשים אלו בארה"ק, ערך את מעמד ההקפות ביום טוב שני של גלויות יחד עם מאות האורחים שבאו מכל קצווי תבל לחוג את חגי תשרי בצל קודשו של האדמו"ר, בהיכל בית המדרש הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק | צפו בתיעוד מיוחד מהמעמד הנרגש, שסיכם חג מלא הוד ושמחה בצל הקודש של הרבי (חסידים)
כמובן וכנודע כי כל חג במחיצתו של הרבי מסאדיגורה הוא חג עילאי בעוצמה רוחנית יוצאת דופן, ובמיוחד בחגים הקשורים למתן תורה הם חגים של התעלות פנימית מיוחדת אצל הרבי, אשר נפשו יוצאת בכמיה עמוקה לבורא יתברך שמו על מתן תורתו לעם קרובו | אמש, עם צאת החג, ערך הרבי טיש נעילת החג מרומם ונעלה בהיכל הטישים במרכז החסידות בבני ברק, מתוך דבקות עליונה, עודד את שירת החסידים בעוז ובתעצומות (חסידים)
מה פשר השמחה העצומה שמתעוררת בלב כל יהודי בשמחת תורה? איך ייתכן שאנו לא מציינים את גמרה של תורה בלימוד מעמיק, בשיעורים ובהרצאות אלא דווקא בריקוד עם ספרי התורה כשהם עטופים במעיל? | מתכוננים לחג עם המשפיע הרב אשר פרקש (חסידות)
ביום שני, הושענה רבה, עקב ביקור נשיא ארה"ב טראמפ בישראל, צפויים שיבושי תנועה בצירים לנתב"ג בין 06:00 ל־14:00; | לוח הזמנים הקצר והנמרץ שיכלול בתוכו נאום במליאת הכנסת צפוי לאפשר לתלמידי הישיבות היערכות לנסיעה מוסדרת להיכלי התורה (בארץ, חרדים)
לומדי
הדף היומי במסכת שבועות דף ל"ח,
עסקו השבוע בשבועה
בנקיטת חפץ – מי הראשון נשבע ואחז חפץ
קדוש בידו,
והאם החיוב הוא רק בפני
בית-הדין?
| ומה ניחם החידושי
הרי"ם
מגור חסיד נבוך שלא קיבל הקפה בשמחת תורה?
(יהדות,
הדף-היומי)
בארה"ב נפטר בשיבה טובה הגה"צ רבי יצחק אליהו שלמה טורנהיים זצ"ל, אב"ד וואלברוז קראקא, והוא בן 96 בהסתלקותו | הרב המנוח שהתגורר בארה"ב, ישב לא אחת בכלא הישראלי אחר שהפגין ברחובות תל אביב וירושלים | כיכר השבת מגיש: קווים לדמותו האדוקה ופרקי ימי חייו המרתקים (דיין האמת)