בבלי

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לאחר חודש מלא אורה

שמחת התורה

בלב הבירה העוינת

לב בוער לתורה

שמחת תורה

הלכה ב-60 שניות

מיוחד לחג

ארבע שעות בלבד

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לחם מלחמות ה' בקנאות
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