אחרי כ-42 שנים, ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר אל הפעם הראשונה בה פגש את הרבי מלובביץ' זצ"ל, ועל הדרך שבא הגיע אליו באותה התקופה. את הדברים סיפר בראיון בפודקאסט "המוג׳ו של בן בן ברוך".

ביבי סיפר: ""זה היה בשמחת תורה, ב... לדעתי בשנת 84' אני חושב. אה... ואני שירתתי אז כשגריר ישראל באו"ם. והגיע יום אחד לבקר אותי מישהו שטען שהוא מכיר אותי. הוא היה לבוש ככה בשחור, כמו חסיד, אתה יודע, עם זקן. ואני מסתכל עליו, והוא אומר לי: 'ביבי, אתה לא מכיר אותי? זה שמריה'."

היה זה שמריה הראל, ידיד של נתניהו משירותם מהצבא שחזר בתשובה והיה חסיד של הרבי מלובביץ'. "והוא אומר לי", מספר נתניהו, "תשמע, היום ערב שמחת תורה, בוא... בוא נלך אל הרבי". השניים המתינו לרבי שנכנס אל ההיכל.

אז שמריה אומר לי: 'ביבי, עכשיו, עכשיו'. אני אומר לו: 'עכשיו מה?' הוא אומר לי: 'עכשיו, לך אל הרבי'. אני אומר לו: 'אבל הוא... הוא עסוק', הוא אומר לי: 'לך עכשיו!' טוב, בסדר, אז אני עולה לבמה בשקט, אני ניגש אליו בדחילו ורחימו, אני תופח לו על ה... אתה יודע, על הכתף, בעדינות, כתף ימין שלו, אני זוכר את זה עד עכשיו. אז הוא מסתכל ככה, ואז אמרתי לו: 'רבי, איי קים טו סי יו' (Rebbe, I came to see you – רבי, באתי לראות אותך. א.א). אז הוא מסתכל עליי ככה ואומר: 'ג'אסט טו סי? נוט טו טוק?' (?Just to see? Not to talk – רק לראות? לא לדבר? א.א)".

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