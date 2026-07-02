חשיפת 'זיידל'ע': מה יעשה כלי תקשורת כשערב בחירות הוא נאלץ להתמודד עם עזיבתו של הכתב הפוליטי? זה בדיוק מה שקרה לעיתון 'משפחה', שהשבוע התמודד עם עזיבתו הדרמטית של הכתב הפוליטי המצליח שלומי גיל, המזוהה עם לא מעט חשיפות מרעישות, שעזב לטובת תפקיד נחשק בכלי תקשורת גדול. ואיך הגיבו בעיתון? הביאו את אברהם פריינד שיהיה גם וגם, גם כתב פוליטי של אחד האתרים וגם כתב פוליטי של העיתון. לאן ילכו "הסקופים" אם וכאשר? 'זיידל'ע' ימשיך לעקוב ומאחל כמובן בהצלחה לכולם.

בערב שבת הגיעו הפרשן ישראל כהן ובנו ארי להתברך אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ששהה במוסדותיו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן לרגל שבת חתן. הראשון לציון בירך את כהן בחביבות ואיחל שתהיה לו סיעתא דשמיא בהסברת עמדת הציבור החרדי ושמירה על לומדי התורה ואת הבן בירך שיגדל להיות בקיא בש"ס ובפוסקים.

( צילום: נועם אליהו )

בפגישה בה נכח גם הגאון רבי מסעוד בן שמעון רבה של בני ברק, דיברו גדולי ישראל על החששות לקראת ההפגנה הספרדית ועל כך שצריך לגבש רשימת נואמים שתהיה מוסכמת על כולם - מה שלא קרה בסופו של דבר. בנוסף הם דיברו על הצורך להיזהר חלילה ממקרים של חילול השם על מנת שהעצרת תישא אופי תורני.

( צילום: נועם אליהו )

בצעד נדיר האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, שיבח השבוע את יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות על פעילותו למען קיום הילולת 'האור החיים הקדוש': "הוא עשה למען הציבור מה שאף אחד לא עשה".

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את הרב יהודה אהרן וידר, "חותן המלך" - חמיו של האדמו"ר ממבקשי השם, ראה 'זיידל'ע' ברחובות העיר לונדון, שם שהה הרב וידר לצורך מצווה נדירה וחשובה.

האיש שהספיק הכל: 'זיידל'ע' שביקר השבוע בממלכה הבריטית, שפשף את עיניו כשראה בבית כנסת מקומי בלונדון את הרב זעליג קורניצר, משב"ק האדמו"ר מויז'ניץ, בחו"ל. הח"כ שהפתיע את כולם | 'זיידל'ה' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זיידל'ה | 20.05.26 המשב"ק העריק | 'זֵיידְלֶ'ע' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זיידל'ע | 14.05.26 1 המשב"ק האגדי נחת בלונדון לרגל שמחת החתונות בבתי הנגידים, משפחות ברקוביץ ומאירוביץ. הדרמה האמיתית החלה כשנתפסו שני הנגידים, שחיתנו באותו הלילה ממש, כשאצל כל אחד מהם הצהיר קורניצר בביטחון מלא: "הגעתי במיוחד בשבילך!".

בהמשך נצפה הרב זעליג קורניצר עם השטריימיל המיוחד של לונדון, בחופה ע"י האדמו"ר מויז'ניץ לונדון.

חול המועד של הנגיד: מסע ההוד של הרב חיים מאיר רוקח, נכדו של האדמו"ר מבעלזא לאנטווערפן לחיזוק הקהילה המקומית, הצליח להוציא את כולם מהשגרה, אבל אף אחד לא הגיע לרמת המסירות של הנגיד הבעלזאי המקומי, הרב יחיאל הרשקוביץ.

'זיידל'ע' שמע מעבר לים כי הנגיד הנודע, שקיבל את פניו של האורח הרם, לקח חופש מוחלט מכל עסקיו למשך כל ימי הביקור, רק כדי לזכות לארח את הרב רוקח במעונו המפואר. אצל הרשקוביץ, כך לוחשים באנטווערפן, הימים האלו הם ממש בבחינת חול המועד. 'זיידל'ע' מקווה שהביזנס יחכה בסבלנות.

איש התקשורת אריה ארליך עורך מגזין 'משפחה', נתפס בלימוד חברותא עם המיליארדר החסידי יואלי לנדאו.

( צילום: זושא הגר )

את הזמר מוטי ויזל ראינו בריקוד עם בנו ארי שחגג בר מצווה, כשברקע המוזיקאי בני לאופר ותזמורתו מקפיצים בשירה.

- צילום: אבי פרטיג צילום: צילום: אבי פרטיג 10 10 0:00 / 0:59

בשולחן הכבוד ראינו את בכירי תעשיית המוזיקה בשירה מרגשת עם אבי החתן הזמר מוטי ויזל.

- צילום: צביקה גרין צילום: צילום: צביקה גרין 10 10 0:00 / 1:12

לאחר מכן ראינו את בכירי תעשיית המוזיקה מאחלים מזל טוב מעומק הלב לזמר מוטי ויזל.

- צילום: שלומי כהן צילום: צילום: שלומי כהן 10 10 0:00 / 1:28

החזן ישראל אדלר וחברי מקהלת 'נרננה', בשירה מרגשת על רקע כותלי בית המדרש בעיירה גור בפולין, באירוע של 'איחוד מוסדות גור'.

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המפיק המוזיקלי אברימי גולדשטיין מנהל מקהלת 'מלכות' חגג חלאק'ה לבנו בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

- צילום: דודי פרידמן צילום: צילום: דודי פרידמן 10 10 0:00 / 0:38

גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע דקירה ברמת גן וניצל בנס לפני כארבעה חודשים, סיפר לזמר אליה והב במהלך אירוע פרטי, שהשיר שלו: "רפאני" - חיזק אותו בתקופת האשפוז בבית החולים 'איכילוב'.

- צילום: אביתר חתוכה צילום: צילום: אביתר חתוכה 10 10 0:00 / 0:40

מרדכי חסידים נצפה מוזג יין משובח לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף וליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בשמחת השבע ברכות לנכדתו, בת לבנו הגאון הרב עובדיה יוסף ראש ישיבת 'אוהל יוסף', שנערך בבית הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון.

לאחר מכן ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מעניק ספר עם הקדשה אישית ליו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי: "בברכה רבה לרגל סיום הש"ס בשעה טובה".

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני חזר עשרות שנים אחורה והשתתף, בהתרגשות גדולה, בכנס לציון ארבעים שנים לכולל "זכרון אליהו" באופקים.

ח"כ אוריאל בוסו בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', בשולי חתונת נכדתם המשותפת של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר רב העיר ירושלים, בת הגאון הרב עובדיה יוסף ראש ישיבת 'אוהל יוסף'.

במסדרונות הכנסת תפסנו את ח"כ משה גפני בסוד שיח פוליטי עם ח"כ חיים ביטון מש"ס, כאשר מסתמא השניים לא דיברו על ההילולא הגדולה אלא על סיכויי החוקים לעבור.

והנה חברי הכנסת יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, משה אבוטבול ויוני משריקי, בבואם לעצרת המחאה הספרדית בבני ברק. 'זיידל'ע' שראה את השילוט שעיטר את המעמד, עדיין לא הבין מדוע העצרת מכונת "ספרדית".

את ח"כ יואב בן צור, ראינו בכניסה לכלא 10 לבקר לומדי תורה שנעצרו על ידי המשטרה הצבאית.

ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה' וראש לשכתו מוטי בבצ'יק, בתפילת מנחה במחאה של חסידי ויז’ניץ מרכז מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה בירושלים, בעקבות מעצר בחורי הישיבות על ידי המשטרה הצבאית.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ובנו אליהו כובדו בכתיבת אותיות בספר תורה שהוכנס לישיבת "כנסת שלמה".

'זיידל'ע' התענג השבוע לראות את ראש ישיבת 'היכל יצחק' הגאון רבי ישראל לנדא, מתפלפל בענייני השעה וצום י"ז בתמוז עם חבר המועצה בעיריית ירושלים דודי בלומנשטוק, במהלך אירוע ציבורי סגור.

חבר מועצת העיר ירושלים, דודי בלומנשטוק, הגיע למשגיח הגה"צ רבי דן סגל, לאחר שובו מהמסע הגדול בחו"ל. בלומנשטוק הודה לר' דן על טרחתו הרבה למען עמלי התורה ומנגד ר' דן התעניין על מצב הרוחניות בירושלים.

את יוסי צימט עוזרו של ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, ראינו בקניות לשבת ב'מוטיס' בבני ברק.

שמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר אלעד, סנדק בברית לנכדו הראשון, בן לבתו מרים המתגוררת בארצות הברית - ויקרא שמו בישראל: שמעון.

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בשולי הברית ראינו משלוחים ששלחו החברים מהארץ - יעקב דוד ברקוביץ סגן וממלא מקום ראש העיר אלעד ואיתמר לייפער מראשי חסידות טעמשוואר באלעד.

ח"כ לשעבר משה ארבל, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ואיציק אלמליח סגן וממלא מקום ראש עיריית בית שמש, בריקוד של שמחה בחתונת בתו של משה מור יוסף המשנה למנכ"ל משרד הפנים.

( צילום: אברהם רוזיליו )

למחרת בשמחת השבע ברכות, ראינו את ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים ויועצו יוסי שבתאי, מתברכים מהגאון הרב שלמה זעפראני גאב"ד 'כתר תורה'.

( צילום: אברהם רוזיליו )

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' ועוזרו מיכאל בן אבו, בתפילה בהילולת 'האור החיים' הקדוש.

שר החוץ של דרום סודן ד"ר ג'יימס פיטיה מורגן, שהגיע לביקור מדיני בישראל, בסיור ותפילה בכותל המערבי, יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים ומרדכי (סולי) אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל.

איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה', מתברך מהגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, שחיתן את נכדו בן לחתנו הדיין הגאון הרב אריאל שוייצר זצ"ל, מברך את איש העסקים שלומי בלוך מבעלי האולם בשכונת בית וגן בירושלים.