רבבות חסידי חב"ד מציינים היום י"א ניסן את יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, בסימן התחדשות ואמירת פרק התהילים החדש • הנשיא טראמפ חתם על הצהרת "יום החינוך" והגדיר את הרבי כ"אחד המנהיגים המשפיעים בהיסטוריה האמריקאית", בעוד הנשיא הרצוג שיתף בזיכרון אישי מהמפגש המכונן ביחידות • ובשטח, שלוחי חב"ד בשיא "מבצע פסח" עם חלוקת מיליוני מצות שמורה והכנות לסדרי ענק ברחבי העולם (חרדים)
בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של מרת אייליין וייס ע"ה, שלוחה ומחנכת דגולה ממיאמי • בצעירותה קבעו הרופאים בנחרצות כי לא תוכל להביא ילדים לעולם, אך לאחר ברכה נדירה מהרבי מחב"ד - חוללה נס רפואי והקימה משפחה מפוארת עם 15 ילדים • ההלוויה בערב שבת בבית שמש (דיין האמת)
היום לפני 38 שנה, בכב"ב בשבט תשמ"ח, נפטרה הרבנית מליובאוויטש | באחד מימי ה'שבעה', שהתקיימו בביתה בשכונת קראון הייטס, הגיע לנחם את הרבי דיפלומט ישראלי צעיר, שרק החל קריירה ציבורית בניו יורק שנים ספורות קודם לכן בנימין נתניהו | כך זה נשמע (חסידים)
הרב חנניה סיני דוד הלברשטאם, נצר לאדמו"רי צאנז וצאצא ישיר של בעל ה"דברי חיים" זי"ע, שהתקרב בנערותו לחב"ד והיה לאחד מהמשמשים בקודש הקרובים ביותר לרבי ולרבנית מחב"ד זי"ע נפטר לבית עולמו בגיל 74 (ברוך דיין האמת)
רגע לפני שעלה לבמה השבוע, שיתף הזמר אברהם פריד ברגע אישי שעבר עליו באירופה: שוטר ניגש אליו בתחנת הרכבת עם הארנק שלו. התברר שהוא שכח את הארנק קודם לכן, על הדלפק, בעת שקנה את הכרטיס | "שאלתי את השוטר, מאיפה ידעת שזה שלי?" | צפו (אנשים)
שגב כלפון, מתן אנגרסט, נמרוד כהן ובר קופרשטיין - נשאו תפילה משותפת יחד עם בני משפחותיהם על ציונו הקדוש של הרבי מליובאוויטש: "כאן בכינו, התפללנו וחיזקנו זה את זה. לחזור לכאן אתכם זה כל כך מרגש; אנחנו סוגרים מעגל" | ניצול השבי מתן אנגרסט: "עד עכשיו, משפחותינו התפללו כאן שנחזור הביתה", אמר ניצול השבי מתן אנגרסט. "היום, באתי רק כדי להגיד תודה" (חטופים)
הרב לירז זעירא, רס"ן במילואים שאיבד את רגליו מפיצוץ רימון בסוריה, מספר על הנס שחווה ועל השליחות החדשה שלו להפיץ אמונה ותקווה | "אמרתי: לא לא לא, עכשיו לא 'שמע ישראל', זה לא הטקסט, אני רוצה לחיות" | "הבנתי שיש לי שליחות חדשה" (אנשים, חרדים)
אלפי תמונות, ואולי עשרות אלפי תמונות, ישנן מהרבי מליובאוויטש זי"ע. אבל לאחרונה התגלה אוסף חדש ונדיר, מהשנים המוקדמות יותר שכמעט ולא תועדו | מי שצילם את התמונות הוא המשב"ק שהגיע מהארץ, והצליח להחדיר מצלמה זעירה (עולם החסידות)
עבר תאונה קשה ונאבק מול חברת הביטוח. בעודו מתלבט איך לפעול, נכנס אתמול לציון הרבי מליובאוויטש בניו יורק לתפילה | בדרך חזור לקראון הייטס גילה למרבה התדהמה כי מי שיושב לצידו הוא מי שיכול לפתור לו את הבעיה | העדות המרגשת שמעוררת היום הדים בעולם החסידי (חרדי)
ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם משלחת של רבני חב"ד וקרא פרק תהילים להצלחת המערכה הרגישה בימים אלו | חברי המשלת העניקו לראש הממשלה סט מהודר של ארבעת המינים ובירכו אותו שיעמוד חזק מול לחצים חיצוניים | ראש הממשלה שחזר את פגישותיו עם הרבי מליובאוויטש והתבטא שהיום הוא מבין היטב דברים ששמע בשעתו (חרדים)
ערב ראש השנה, סקירה מיוחדת על ששת השופרות ששימשו את מרן האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לאורך השנים - וחלקם הגיעו מדורות הוד קדומים | איך הועברו לידיו, מתי השתמשו בהם לאורך הדורות והיכן הם שמורים כיום? (מגזין בבלי)
איפה ארץ ישראל ואיפה מדינת ישראל ? רמז .. לא באותו מקום! מהו ההבדל בין ארץ ישראל למדינת ישראל? אברום לייב בורנשטיין בסקירה מעמיקה של התפיסות השונות בציבור החרדי והדתי, והמשמעויות ההיסטוריות והפוליטיות של כל מושג (בארץ)