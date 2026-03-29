בעיצומו של חודש ניסן, חודש הגאולה, מפרסמת חברת המדיה החב"דית JEM קטע וידאו מיוחד מהתוועדות הרבי מליובאוויטש זי"ע שהתקיימה בי"א ניסן תשל"ג - ביום הולדתו של הרבי.

השיחה, שנמסרה לפני למעלה מחמישים שנה, מעניקה זווית ראייה חיונית דווקא לימים אלו, כשעם ישראל מתמודד עם מציאות ביטחונית מורכבת.

בשיחתו הדגיש הרבי כי זיכרון יציאת מצרים אינו רק אירוע היסטורי שמוזכר בתפילות ובברכות, אלא תודעה יומיומית שצריכה ללוות כל יהודי. "על יהודי לחיות בתחושה שהעולם אינו מקום מאיים", ציין הרבי, "אלא מקום של השגחה פרטית המובילה אותנו אל הגאולה השלמה".

"אין בעל הנס מכיר בניסו"

המסר המרכזי של הרבי באותה התוועדות נסב סביב המושג "אין בעל הנס מכיר בניסו" - עיקרון יסודי בחסידות חב"ד. הרבי הסביר כי ניסים אינם רק אירועים על-טבעיים נדירים כמו קריעת ים סוף, אלא התרחשויות יומיומיות שנמצאות ממש סביבנו, בתוך חוקי הטבע ומעליהם כאחד.

"ברגע של התבוננות כנה", אמר הרבי, "ניתן לזהות את יד ה' המלווה אותנו גם ברגעים המאתגרים ביותר". דברים אלו מהדהדים בעוצמה מיוחדת דווקא בימים אלו, כאשר כלל ישראל נתון במצב ביטחוני מורכב ומחפש מקורות לחיזוק ולביטחון.

תודעת גאולה בחיי היום-יום

הרבי הדגיש בשיחתו כי חודש ניסן, שבו יצאו ישראל ממצרים, הוא זמן מיוחד לחיזוק תודעת הגאולה. לא מדובר בציפייה פסיבית, אלא בעבודה פעילה של זיהוי הניסים והנפלאות המתרחשים סביבנו בכל רגע ורגע. כידוע, גישה זו של הרבי - לראות את ההשגחה הפרטית בתוך הטבע - היא אחד מעמודי התווך של תורת חב"ד.