רבבות חסידי חב"ד מציינים היום י"א ניסן את יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש זי"ע, בסימן התחדשות ואמירת פרק התהילים החדש • הנשיא טראמפ חתם על הצהרת "יום החינוך" והגדיר את הרבי כ"אחד המנהיגים המשפיעים בהיסטוריה האמריקאית", בעוד הנשיא הרצוג שיתף בזיכרון אישי מהמפגש המכונן ביחידות • ובשטח, שלוחי חב"ד בשיא "מבצע פסח" עם חלוקת מיליוני מצות שמורה והכנות לסדרי ענק ברחבי העולם (חרדים)
הכנסת חגגה היום יום הולדת 77 ונערך כינוס חגיגי, אליו לא הוזמן כפי הנהוג נשיא בית המשפט העליון, האופוזיציה החרימה את הדיונים ולפיד הגיע לנאום ותקף: "אתם מייצגים רק חצי מדינה", יו"ר הכנסת אוחנה אמר: "הכנסת לא יכולה להתעלם מרמיסתה, מי שמכבד יכובד" | ראש הממשלה אמר: "הסכנה הגדולה ביותר לדמוקרטיה היא ביטול הדמוקרטיה. צריך למצוא את הדרך להחזיר את האיזון בין שלוש הרשויות" | כל הפרטים (חדשות, פוליטי)
שלוש שנים לאחר שנחת ברשת כניסוי "צנוע", ChatGPT מסמן ציון דרך מרשים עם כ־800 מיליון משתמשים פעילים בשבוע - אך נכנס לעשור השני של מהפכת הבינה המלאכותית כשהוא מוקף בשאלות קשות על אמינות, כלכליות, תחרות גוברת ובעיקר: האחריות של צ'אט־בוט שהפך לשותף שיחה עבור מאות מיליונים | סיכום חגיגי לרגל יום ההולדת השלישי (טכנולוגיה)
תשעה בני אדם, בהם כמה קטינים, נפצעו הלילה בירי שפרץ במסיבת יום הולדת בבית ששכרו צעירים דרך Airbnb בעיירה באת’ טאונשיפ שבאוהיו | רוב הפצועים סובלים מפצעי ירי, ואדם אחד נפגע מנפילה בעת שניסה להימלט | עשרות משתתפים נכחו במסיבה, שפורסמה ברשתות החברתיות, והמשטרה טרם עצרה חשודים (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התקשר אמש לאחל "יום הולדת שמח" לראש הממשלה ההודי נרנדרה מודי לרגל מלאת לו 75 שנה | "ידידי ראש הממשלה", כתב טראמפ וזכה למחווה דומה, למרות מתיחות חסרת תקדים בין המדינות בעקבות החלטת טראמפ להטיל מכס גבוה במיוחד על הודו (בעולם)
לרגל חג השבועות הקרב ובא, הגיע ראש כולל "בית מנחם", הרב משה הורוביץ, לביקור במעונו של האדמו"ר מסאדיגורה | במהלך הביקור העניק להאדמו"ר ספרי חסידות שיצא לאור עולם, וכן האציל את ברכתו של הרבי מליבאוויטש להאדמו"ר, לרגל יום הבהיר (חסידים)
יום הולדת מרגש נערך השבוע למיכאל בלן, שורד השואה, תושב נוף הגליל, עם הגיעו לגיל מאה בלע"ה, בדעה צלולה | בילדותו גנב כיכר לחם על מנת להשביע את רעבונו. לרוע מזלו, הוא נתפס ונשפט לשנה מאסר | עבר את מאורעות השואה, נלחם בנאצים, זכה לעלות לארץ ולהקים בית בישראל | הסיפור המלא (מעניין)