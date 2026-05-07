ח"כ אחמד טיבי ממפלגת תע"ל קיבל הבוקר (חמישי) מכתב נזיפה מהלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, לאחר שהתבטא אתמול בתקשורת הכללית כי משפחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר זקוקה לטיפול פסיכיאטרי דחוף. ההסתדרות הרפואית דרשה ממנו לחזור בו מהתבטאויותיו ולגלות שיקול דעת ואיפוק בעתיד.

ההתבטאויות השנויות במחלוקת של טיבי נאמרו בעקבות פרסום תמונות מחגיגת יום ההולדת של השר בן גביר, בה קיבל מרעייתו אילה עוגה שעליה מצויר חבל תלייה לצד הכיתוב "לפעמים חלומות מתגשמים" - כסמל לחוק עונש המוות למחבלים שעבר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת. "אני נאלץ להשתמש בפונקציה שלי כרופא" בריאיון לתקשורת הכללית אמש, טען טיבי כי "אני נאלץ להשתמש בפונקציה הנוספת שלי כרופא למרות שהמקרה הזה לא בהתמחות שלי. המשפחה הזאת צריכה פסיכיאטר דחוף. דחוף. ויש להם תומכים בציבור הישראלי". סוף לחקירה המטלטלת: 16 נערים בדרך לאישום חריף על רצח זלקה ז"ל קובי רוזן | 20:54 עוד הוסיף ח"כ טיבי בהתבטאויותיו: "בדרך כלל בעוגת יום הולדת מאחלים עתיד טוב יותר, אהבה. האנשים האלה מקדשים שנאה ומוות, ולכן באמת המצב הזה הוא מצב רפואי פסיכיאטרי שדורש טיפול". כמו כן, קרא טיבי להקמת רשימה משותפת שתזיז את הממשלה הנוכחית.

מכתב נזיפה מההסתדרות הרפואית

הבוקר קיבל טיבי מכתב רשמי מהלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית, בחתימת יו"ר הלשכה ד"ר יוסי ולפיש. במכתב צוין כי הלשכה לאתיקה נחשפה לכתבה על התבטאויותיו של טיבי, ומבקשת להפנות את תשומת ליבו לחובת הזהירות החלה על התבטאויות ואבחון אישים ציבוריים מכורסת הטלוויזיה.

"לאור האמור, ובהתאם לנייר העמדה של הלשכה לאתיקה וכללי האתיקה המצופים מרופא, אנו מבקשים להפנות את תשומת ליבך לחובת הזהירות החלה על התבטאויות ואבחון אישים ציבוריים מכורסת הטלוויזיה", נכתב במכתב.

ההסתדרות הרפואית דרשה מטיבי לחזור בו מהתבטאויותיו כפי שמוצגות בכתבה, ולגלות שיקול דעת ואיפוק בהתבטאויותיו בעתיד. המכתב מדגיש את חובתו של רופא להימנע מאבחון רפואי של אישים ציבוריים ללא בדיקה מקצועית ישירה.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שטיבי מעורב במחלוקות פוליטיות חריפות. לאחרונה הגיב טיבי לאיחוד בנט-לפיד בטענה כי "בלי הערבים אי אפשר להחליף את הממשלה", וכן הגיש תלונה למח"ש נגד דובר המשטרה בעקבות עימות ביניהם בריאיון טלוויזיוני.