כמדי שנה בחודש ניסן, יצא ראש הישיבה חכם משה צדקה למעמד ברכת האילנות ברוב עם. המעמד התקיים ביער הסמוך לשכונת רמת אשכול בירושלים, בהשתתפות קהל רב של תלמידים ותושבי האזור | לאחר אמירת הברכה והמזמורים הנהוגים, ערך ראש הישיבה במקום טיש 'לחיים' קצר, במהלכו נשא חכם משה צדקה דברי חיזוק לקראת חג הפסח (חרדים)
מאות חסידים, אברכים ובחורים גדשו את היכל בית המדרש נדבורנה בירושלים לסדר לימוד רצוף של עשר שעות • המעמד המרומם נערך בהתאם לתקנתו של האדמו"ר ה"באר יעקב" מנדבורנה זי"ע ביום "נטילת עשר עטרות" • בשיאו של היום נשא האדמו"ר מביאלה דברי חיזוק והאדמו"ר מנדבורנה ירושלים חילק בקבוקי יין למשתתפים לקראת חג הפסח | צפו בתיעוד (חסידים)
במעונו שבשכונת הר נוף בירושלים, הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לא נח לרגע | צפו בתיעוד מהבוקר, ערב שבת קודש ב' ניסן, כשהעולם בחוץ כבר בוער מהכנות לחג, התור בפתח הבית רק הולך ומתארך | בין שאלות סבוכות על חומרות הפסח למכירת חמץ, הפוסק מקבל את הקהל במאור פנים מברך ועונה לשאלות החג (חרדים)
בתיעוד שמגיע מקנדה הרחוקה, נצפה האדמו"ר מטאהש בסיור בהיכל ישיבתו המעטירה, לקראת סיום 'ישיבת בין הזמנים' למאות בחורי החסידות שישבו והגו על התורה הקדושה בימי חודש ניסן | אחר שהרבי סייר ומסר שיחת קודש, זכו כלל התלמידים לקבל תשורה נאה אישית מידי האדמו"ר כאות הוקרה על עמלם הרב (חסידים)
רבי
אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל
המוכנה ‘האוהב ישראל’ שיום פטירתו חל
ב- ה’
ניסן | שורות קצרות על דמותו
של צדיק יסוד עולם שהעריף אהבה לכל איש
מישראל באשר הוא |
על יהודי שנעשה שותף
לקב"ה
ואיזה חודש נותנים ישועות בהקפה מלאה?
| "ברכות לראש צדיק"
(יהדות ואקטואליה)
מאות תלמידי ישיבות בירושלים התאספו אמש (שלישי) למעמד פתיחת ישיבת 'המשך זמן' - לחודש ניסן, בהיכל ישיבת 'באר יהודה' | את השיעור הכללי הראשון מסר הגאון רבי יצחק טופיק ראש ישיבת 'באר יהודה' הגדולה, שהדגיש בתחילת דבריו חשיבות בחורי החמד שבחרו לא לצאת לתקופת 'בין הזמנים', אלא להמשיך סדר יומם כרגיל כהכנה דרבה לקראת חג הפסח הקרב ובא | הצלם דוד ארזני השתתף במעמד, התחזק בדברי חכמים אשר בנחת נשמעים, ומגיש גלריה (עולם הישיבות)
לכבוד ראש חודש ניסן, ערך השבוע האדמו"ר מבאבוב את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק, במהלכו נשא דברות קודש ברום מעלת הימים הבאים לקראתנו לשלום, ועורר את הבחורים לנצל את הזמנים הקדושים להיטען במטען רוחני לכל ימות השנה | בסיום הטיש עברו כלל הבחורים לקבל שיריים ממאכלו של האדמו"ר בצירוף ברכת קודשו (חסידים)
חודש
ניסן התברך במנהגים רבים שנמסרו מדור
לדור בקהילות ישראל |
אחד המנהגים הבולטים
הוא קריאת פרשת הנשיאים,
שנשתרש בקהילות רבות
כזכר לימי המילואים שהתחילו בא'
בניסן בו הוקם המשכן
| מתי
התחיל המנהג והאם נהגו לקרותו בספר-תורה? | וגם איזו גמרא
נהגו ללמוד בין ר"ח
ניסן לי"ב
בחודש (יהדות
ואקטואליה)
חודש
ניסן נושא עמו בשורה של התחדשות וגילוי
מלכות שמים,
והוא זמן המסוגל להמשכת
שפע וברכה לכל השנה כולה | בספרי החסידות
מבואר כי ימים אלו אינם רק זכר ליציאת
מצרים,
אלא עת רצון עליונה
הפועלת שינוי ממשי בעולמות |
"זמן להתחדש"
(יהדות ואקטואליה)