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שנים ארוכות ניסו גורמים שונים להדביק תוויות של קיצוניות ובידוד למאבק הבלתי מתפשר של הפלג הירושלמי נגד גזירת הגיוס. אולם כעת, כאשר גל המעצרים מאיים על כל בית בישראל והסנקציות הכלכליות פוגעות באברכים צעירים, מתברר כי מי שטען שהגענו לפיצוץ מוחלט – פשוט צדק בכל מילה.

בדיונים ציבוריים ובעצרות ההמוניות שהתקיימו לאחרונה סביב מעצרי בני הישיבות, נחשפת תמונת מצב חסרת תקדים. הטענה לפיה מדובר במאבק מגזרי צר מתגלה כניתוק מוחלט מהמציאות.

הפגנות נגד גיוס בני ישיבות ( צילום: יהודה גליקמן )

עדים מהשטח מדווחים כי בטרמפים ובהפגנות ניתן למצוא תלמידים מישיבות מרכזיות כמו סלבודקה לצד זוגות צעירים עם תינוקות ובחורים מכלל החוגים והעדות. ההכרה הזו הפכה לסוג של התכנסות המונית ו"עלייה לרגל" להגנה על היכלי הישיבות. הגר"ד לנדו: "אדם מתורבת לא מדבר ככה" בבלי | 05.10.26 בכיר באחת המפלגות החרדיות מסר כי "הסיטואציה בה אנו נמצאים כעת, ובכלל בכל התקופה האחרונה, שבה אין חוק גיוס ויש מאמצים של הגורמים המשפטיים לדחוף את צה"ל והמשטרה לחדש את המעצרים, שבבירור יובילו למהומות והפגנות, מוכיחות לנו בראש ובראשונה שהפלג הירושלמי צדק לאורך השנים בכל טענותיו בסוגיית הגיוס". הבכיר הוסיף כי "לא נוכל לתת יד לשום הקמת ממשלה מבלי שזו תעביר בראש ובראשונה את חוק הגיוס שיביא לפתרון - לפני הכל". דבריו נאמרו בעקבות הניסיון לעצור במודיעין תלמיד ישיבת "אור החיים", 20 יום לפני חתונתו, בשל היותו עריק מצה"ל.

מחאת הפלג הירושלמי על מעצר תלמידי ישיבות | ארכיון ( צילום: David Cohen/Flash90 )

הציבור הרחב מבין כיום היטב כי חרב הגיוס אינה פוסחת על איש. עמידתם האיתנה של ההמונים ברגעים הקריטיים הללו היא מה שבלם ומגן בפועל על בני הישיבות. מה שהוצג בעבר כמאבק של קצבי קול בודדים, מתברר כיום כקונצנזוס זועק הסוחף את כלל שכבות הציבור החרדי אל קו החזית להגנה על עולם התורה.

בעקבות חידוש דרישת היועמ"שית לחדש את המעצרים, גוברת ההבנה בקרב המפלגות החרדיות כי מה שהיה לא יכול להימשך. האמירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפיהן בממשלה הבאה מי שאינו לומד תורה באמת יצטרך להתגייס או לעמוד בפני סנקציות פליליות, כולל מעצר וכלא, רק מחזקות את התחושה כי הפלג הירושלמי צדק בהערכתו.