רשות שדות התעופה פרסמה היום (חמישי) הודעה חריגה ודחופה לציבור הטסים, בה היא מזהירה מפני עומסי תנועה כבדים ושיבושי הגעה משמעותיים בכבישים המובילים לנמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים.

הרקע לחשש הכבד הוא שורת מחאות ענק וחסימות צירים שמתוכננות לצאת לדרך החל מהשעה 16:00 ברחבי הארץ, עם דגש על ירושלים וגוש דן. הצירים המרכזיים שצפויים לספוג את מירב השיבושים – בהם כביש 4 באזור צומת גהה ומחלף גנות, כביש 1 וכביש 6 – מהווים עורקי תנועה קריטיים לנתב"ג.

ברש"ת הבהירו כי הם ערוכים לשמירה על הרציפות התפקודית של שדה התעופה ופעילות הטיסות בשיתוף גורמי הביטחון והאכיפה, אך ממליצים לנוסעים שטיסתם מתוכננת להיום להקדים את היציאה לשדה, לעקוב אחר יישומי הניווט, ואף לשקול הגעה ברכבת ישראל.

מאחורי השיבושים הצפויים עומדת הוראתו של מנהיג הפלג הירושלמי, הגאון רבי עזריאל אויערבאך, אשר הורה אתמול (רביעי) לצאת למחאות סוערות בירושלים ובגוש דן במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא.

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על פי הודעת הוועדה להצלת עולם התורה, ההוראה ניתנה בעקבות מעצר עמלי התורה "בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד". בפני רבני הוועדה התבטא הגר"ע אויערבאך בחריפות: "המחאה היא על חילול השם הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף".

המחאות מגיעות בתגובה למעצרם של שני צעירים חרדים שלא התייצבו בלשכות הגיוס: האחד נעצר על ידי המשטרה הצבאית בבאר שבע, ויממה קודם לכן נעצר תלמיד ישיבה נוסף בעיר אילת במהלך בדיקה משטרתית והועבר לחקירת מצ"ח.

החל מהשעה 16:00 יתפרסו המפגינים במוקדים שונים: בגוש דן והצירים לנתב"ג צפויים שיבושים משמעותיים לאורך כביש 4, באזור בני ברק, צומת גהה ומחלף גנות, עם השפעה ישירה על הגישה לכביש 1 ולנתב"ג. בירושלים יתרכזו מוקדי המחאה באזור גשר המיתרים, הכניסה לעיר, צומת שרי ישראל ורחוב בר אילן, לצד חשש לשיבושים בתנועת הרכבת הקלה.