הריקודים בבת ים בלילה - צילום: קובי ישראל הריקודים בבת ים בלילה | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:27

במהלך הלילה שבין יום רביעי ליום חמישי התרחשה סדרת ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבות ברחבי הארץ. כוחות המשטרה הצבאית הגיעו לכתובות בדימונה ובבת ים בניסיון לעצור בני ישיבות, אך בכל המקרים הכוחות נאלצו לסגת בידיים ריקות.

בדימונה, סמוך לשעה אחת לאחר חצות, הגיעו כוחות המשטרה הצבאית לבית ברחוב נתיב הל"ה. הכוחות ניסו לעצור בחור ישיבה, אך הניסיון לא צלח. בהמשך עברו הכוחות לכתובת נוספת ברחוב מולדה בעיר, שם ניסו לעצור שני אחים, תלמידי ישיבות מעדות המזרח. בעקבות ניסיון המעצר הופעלה מערכת 'צבע שחור', ועשרות חסידי גור הוזעקו למקום. המפגינים הצליחו למנוע את המעצר, והכוחות נאלצו לעזוב את המקום. לאחר עזיבת הכוחות התקיימו במקום ריקודים.

ההפגנות בבת ים בלילה - צילום: קובי ישראל ההפגנות בבת ים בלילה | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:21

בשעות המאוחרות של הלילה עברה הפעילות לבת ים. סמוך לשעה 4:30 לפנות בוקר הגיעה המשטרה הצבאית לביתו של בן ישיבה, תלמיד ישיבת 'המיישר' של המקובל הרב בניהו שמואלי. מדובר בניסיון המעצר השלישי של אותו בחור.

שני בני ישיבות נעצרו באילת יאיר טל | 06.10.26 1

גם הפעם לא הצליחו הכוחות לבצע את המעצר. עשרות מפגינים שהוזעקו באמצעות מערכת 'צבע שחור' הגיעו למקום, ובמקום התפתחו עימותים בין המפגינים לבין הכוחות. לאחר כשעה עזבה המשטרה הצבאית את האזור מבלי שהצליחה לבצע את המעצר. המפגינים חגגו את הסיכול במקום בריקודים.

האירועים הלילה מצטרפים לשורת ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבות שנרשמו בימים האחרונים. ביום רביעי נעצר אליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בירושלים, בביתו בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית. הוא הועבר למחנה המעצר בעיר הבה"דים ובהמשך לכלא 10, שם נשפט ונידון ל-20 ימי מחבוש בכלא הצבאי.

בת ים בלילה - צילום: קובי ישראל בת ים בלילה | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:14

גם תלמיד ישיבת 'חברון כנסת ישראל', שנעצר ביום שלישי באילת, נשפט ביום רביעי ונידון ל-20 ימי מחבוש בכלא צבאי. עורכי דין מטעם ארגוני הסיוע פועלים כדי לקצר את תקופת מעצרם של שני הבחורים.

ברקע גל המעצרים, מנהיג הפלג הירושלמי הגאון רבי עזריאל אויערבאך הורה ביום רביעי על מחאות שיתקיימו היום (חמישי) בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן, במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בימים האחרונים. על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא 'בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי'.

גם תלמידי הגר"צ פרידמן הונחו להשתתף במחאות. המחאה המתוכננת להיום צפויה להיות אחת המחאות הגדולות בתקופה האחרונה.