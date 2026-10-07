יו"ר דגל התורה ומ"מ ראש עיריית בני ברק, מנחם שפירא, נשא דברים בפני מאות בני ישיבות בוועידת "אשריכם", ובמהלכם התייחס למצבה הכלכלי הקשה של העירייה ולבעיית הניקיון ברחובות העיר. במקביל, הוא גילה כי עמד בתוקף מול ניסיונות לקצץ בתקציב הפעילויות לבחורי הישיבות.

"המצב של עיריית בני ברק זה לא המצב הכי קל עכשיו, מבחינה כלכלית", אמר שפירא, והוסיף כי הקשיים התקציביים ניכרים בשטח – בחוסר הניקיון, בטינופת ובמראה הכללי של עיר התורה.

בדבריו הדגיש שפירא כי מצב הרחובות נוגע גם לבני הישיבות עצמם. "גם בחור המבקש לדבר בלימוד, להתפלל או לומר משניות בדרכו ברחוב אינו יכול לעשות זאת במבואות המטונפים", אמר.

"אנחנו לא הולכים לוותר בעניין הזה, ואני בטוח שהדבר הזה יוסדר במהירות המרבית", הצהיר. "העיר לא יכולה להיראות ככה, היא לא יכולה להישאר ככה, והיא לא תישאר ככה. העיר בעזרת השם תהיה נקייה, היא תהיה מטופלת".

שפירא עבר לדון בהשפעת המצב הכלכלי על הפעילויות לבני הישיבות, וגילה כי בעת קיצוצים נוטים לפגוע תחילה בפעילויות הנתפסות כמותרות. בין הדברים שביקשו לעצור, כך סיפר, היו ועידת "אשריכם" והטיולים לבחורים.

"אני עמדתי על כך שלא יעזור שום דבר", אמר שפירא. "דווקא אתם, במצב שאתם נמצאים, במלחמה שנלחמים בכם, מגיע לכם הרבה יותר ממה שאנחנו נותנים".

הוא סיפר כי כאשר פנה אליו הח"כ המיועד יהודה וייספיש בעניין קיום הוועידה גם השנה, נתן לו את תמיכתו למרות המחסור בתקציב: "אני יודע שאין תקציב ולא מעניין אותי מאיפה אני מביא את הכסף, אני איתך בעניין הזה, בכל הכוח, כי מגיע לבחורים את הטוב ביותר".

עוד הבהיר כי גם בטיולים שתוכננו לאלפי בני הישיבות תושקע תשומת לב מירבית כדי להעניק לבחורים את המיטב. לדבריו, הפעילות היא ביטוי בסיסי להערכה על מסירותם ללימוד התורה.

"זה המינימום של המינימום של הערכה שאנחנו יכולים לתת לכם, על המסירות האדירה שלכם", אמר שפירא. "אתם יושבים ועמלים בתורה ושומרים עלינו, שומרים על עם ישראל, בזכותכם העולם קיים, אנחנו באמת מאמינים בזה".