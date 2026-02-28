"יש לנו אויבים רבים מבית ומחוץ, ויש המפיצים בוז ושיטנה נגד בחורי הישיבות, מתוך חוסר ידיעה במעלתם הגדולה לנצח נצחים, ואותם מסכנים לא זכו לראות אור, ובסתר לבבם יודעים שהם נמצאים בחשיכה" | הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף באיגרת לתלמידי הישיבות עם פתיחת זמן קיץ (עולם הישיבות)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השלישי: מדינה דמוקרטית?!, אתם לא מסכנים חיים!, מי נלחם קשה יותר? מדוע צריכים כל כך הרבה לומדי תורה? (חרדים)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק השני: "אנחנו כן משרתים!" (חרדים)
מאות תלמידי ישיבת "מאור התלמוד" ברחובות התאספו במוצאי השבת, בראשות ראש הישיבה הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק וכל רבני הישיבה למעמד מרגש של סיום מסכת פסחים שנלמדה ע"י בני הישיבה, לע"נ הרב יצחק ליפל ז"ל, אביו של אחד מבני החבורה | במהלך המעמד הושקה תכנית "תלמודו בידו" לעידוד כתיבת חבורות ומסירתם ע"י בני הישיבה | תיעוד מיוחד (עולם הישיבות)
אנו עומדים בשיאה של תקופה קשה בהם אויבינו מבית ומחוץ מנסים לנגח בקרנם את לומדי התורה ובני הישיבות הקדושות, בהשמיע קולם בחוצות ובהפרחת סיסמאות: "שוויון בנטל", "אוכלי חינם", "פרזיטים", "משתמטים", ועוד... | על כן, על כל בן ישיבה לדעת באמת מה להשיב - "לעצמו", קודם כל | סדרת "דע מה שתשיב" ב'בבלי', תענה על כל שאלה וטענה בנפרד | בפרק הראשון: "למה אתם לא מתגייסים?" (חרדים)
עת צרה היא ליעקב: הציבור החרדי על כל בניו, עדותיו וקהילותיו מתאחד סביב מעמד "זעקת התורה" - עצרת המיליון לחיזוק לומדי התורה בארץ הקודש | העצרת נערכת על פני כל רחובות הכניסה לירושלים בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל • "בבלי" מעביר את מראות המעמד בשידור חי (חדשות, חרדים)
איזה ספר מוסר ראש הישיבה ממליץ ללמוד, ומה המכתב החריף שנכתב ומדוע? מה זו "תשובה שלימה"? ולימוד של מי נחשב יותר - בחור חזק או בחור שקשה לו? | ערב יום הכיפורים, שו"ת מיוחד שנערך עם ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, ובו עצות זהב לבני הישיבות, במסגרת כנס שערך הארגון "לב שומע" • צפו (חרדים)
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
יומי דפגרה היו חלק משגרת היום של תלמידי החכמים כבר מזמן התלמוד, אך אם בתחילה היו אלו ימי חג או ימים המיועדים למלאכה, עם השנים נעשו חלק מימות השנה למועד מנוחה שבו הישיבות יוצאות לפגרות ממושכות - ימי בין הזמנים | מהו אם כך המקור למנהג זה? מיהם חכמי ישראל שקראו לביטולו? ולמה גדולי הדור בדורות אחרונים הזהירו דווקא מפני ביטולו וקראו לקיימו אך מתוך שימת לב לכמה תנאים? | וְקוֹיֵ יְהוָה יַחֲלִיפוּ כֹחַ (עולם הישיבות)
בין הזמנים של הקיץ כבר לא נראה אותו דבר עבור בחורי הישיבות: החום, העצלות והלחות שינו את מפת הבילויים - ממסלולים מאתגרים עברו הבחורים לבריכות נינוחות | שיחות עם בחורי ישיבות מרחבי הארץ מציירות תמונה חדשה: פחות טיולים מאומצים ויותר ימים שקטים והרבה רצון להירגע (בין הזמנים)
הגאון רבי חיים פרץ ברמן, ראש ישיבת פוניבז', התייחס בימים האחרונים לטענה שנשמעת בעיקר מבני הציונות הדתית, על כך שבניהם נהרגים בקרב בעוד בני הישיבות לא מתגייסים ושקועים בעולמה של תורה | זו תשובתו המלאה (עולם הישיבות)
הקהילות החסידיות בראשות גדולי האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים בשעה זו לעצרת מחאה אדירה מול שערי כלא 10, נגד מעצר תלמידי הישיבה ורדיפת לומדי התורה הקדושה | ההמונים זועקים "בושה" על מעצר הבחורים ב'עוון' לימוד תורה (חדשות, חרדים)
במכתבו לכינוס האדמו"רים במעלה החמישה הדגיש הגר"מ שטרנבוך כי האיסור ללכת לצבא אינו איסור השקפתי אלא איסור גמור עפ"י הלכה | במכתבו לכינוס ראשי הישיבות כתב כי חובת ראשי הישיבות והמשגיחים לדבר עם הבחורים על חובתם בעת הזאת לעמוד במסירות נפש | בדבריו הנוקבים לכינוס העדה החרדית שהושמעו באמצעות הטלפון אמר כי אנחנו מוכנים למעצרים או לצאת מהארץ במידת הצורך ולעולם לא יוכלו להכניע אותנו | הדברים המלאים ומכתבי החיזוק לכינוסי הרבנים (חרדים)
רב העיר אלעד ונשיא מוסדות אור המלך, הגר"מ מלכא, קורא לבני הישיבות להמשיך בלימוד התורה בימי בין הזמנים, חרף גזירת הגיוס | הרב מדגיש כי התורה היא יסוד העולם ומבקש לשמור על התנהגות נאותה והקפדה על קדושת השם גם מחוץ ללימודים (חרדים, עולם הישיבות)