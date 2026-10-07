20 ימי מאסר לתלמידי ישיבות שנעצרו השבוע

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אליהו דבדה, תלמיד ישיבה שנעצר בבאר שבע, נשפט ונידון ל־20 ימי מאסר בכלא צבאי – עד למועד הבחירות. עורכי דין מטעם ארגוני הסיוע פועלים לקיצור תקופת המעצר.

גם יקיר רלב"ג, תלמיד ישיבת "חברון כנסת ישראל" שנעצר באילת, נשפט ונידון ל־20 ימי מחבוש בכלא צבאי. בנוסף, שני צעירים חרדים עוכבו על ידי משטרת התנועה בשל עבירות תנועה, וחששו שמא יעצרו אותם בשל עריקה. מקרה אחד אירע בכביש 6 סמוך לקריית גת, שם קיבל בחור ישיבה דוח תנועה והזעיק פעילים מחשש שמדובר בניסיון מעצר. כשהתברר שמדובר בדוח תנועה בלבד, האירוע הסתיים. המעצרים מתרחשים על רקע דרישת היועצת המשפטית לממשלה לקדם את אכיפת הגיוס כנגד עריקים חרדים. בדיון שנערך נחשף כי 64 עריקים יצאו מהארץ מבלי להיתפס, ונעצרו רק עם שובם לישראל. מענק של 500 דולר לאחר מאסרם בבלי | 05.10.26 ביהדות התורה מגנים את ניסיון המעצר - בצה"ל מגיבים משה כץ | 06.10.26 בתוך כך, הגאון רבי עזריאל אויערבאך שליט"א, מנהיג הפלג הירושלמי, הורה לצאת למחאות ענק ברחבי הארץ במחאה על מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות. המחאות יתקיימו בשעה 16:00 בירושלים ובגוש דן.

כלא 10 ( צילום: יהודה גליקמן )

הפגנת הפלג הירושלמי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

על פי ההודעה שפרסמה הוועדה להצלת עולם התורה, ראש הישיבה הורה על המחאות בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים בידי שלטונות הצבא "בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

בפני רבני הוועדה השמיע הגר"ע אויערבאך שליט"א דברים חריפים נגד הפקרת תלמידי הישיבות בידי מי שהצהירו בעבר כי יעמדו לצידם בשעה כזו. מרן ציין כי המחאה היא גם על חילול השם הנורא שתלמידי ישיבות ואברכי כוללים מושלכים לכלא, ואין איש פוצה פה ומצפצף.

המחאה מגיעה על רקע גל מעצרים של בני ישיבות בתקופה האחרונה, ולאור החשש שהמעצרים רק ילכו ויתרבו.

המחאה המתוכננת צפויה להיות אחת המחאות הגדולות בתקופה האחרונה. זאת לאחר שבחודש אוגוסט האחרון יצאו כמה עשרות רצפ"ניקים למחאה שחסמה את כביש גהה ומקטעים בז'בוטינסקי במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.