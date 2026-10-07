מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אויערבך ומנהיג הרצ"פניקים הגר"צ פרידמן הורו היום (רביעי) לאנשיהם לצאת להפגנות זעם מחר בשעות העומס של חמישי במיקומים אסטרטגיים בגוש דן וירושלים הבירה.

ההפגנות ייערכו כמחאה על מעצרו של תלמיד הישיבה אליהו דבדה באישון ליל בביתו בעיר באר שבע, ולא על מעצרו של תלמיד ישיבת חברון יקיר רלב"ג בדרום.

מנהיג הפלג הירושלמי תקף במהלך נאומו בפני רבני הוועדה להצלת עולם התורה של הפלג הירושלמי, את התנהלות המפלגות החרדיות ואת גדולי ישראל שלדבריו, מפקירים את לומדי התורה בניגוד להבטחותיהם להיאבק על כל בן ישיבה ואברך כולל.

כל הפרטים, הציטוטים והתגובות - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

תמיכה מפתיעה

פגישה מפתיעה ומסקרנת התקיימה במערכת הפוליטית לקראת הבחירות לכנסת ה-26: הכתב קובי ישראל חשף היום כי יושב ראש מפלגת "נעם לישראל", חבר הכנסת אבי מעוז, נפגש עם ראש הישיבה מגור ומנהיג קהילת פני מנחם הגאון רבי שאול אלתר.

צפו במהדורת 'מעייריב' שלפניכם, עם הציטוטים המלאים מהפגישה, התיעוד הבלעדי והפרשנויות.

טענה מופרכת

יו"ר עצמה יהודית השר איתמר בן גביר, שוצף ורוגז על חתימת הסכם העודפים בין מפלגת הליכוד למפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שהותירה אותו עם האפשרות לחתום הסכם דומה אך ורק עם מפלגת עמך ישראל של עופר וינטר.

לטענת בן גביר, נתניהו עושה הכל כדי להחליש את עצמה יהודית. הבעיה של בן גביר היא מגוף הטענה. לו נתניהו היה חותם הסכם עודפים עם בן גביר - סמוטריץ' היה זה שנותר ללא מפלגה לחתום עמה על ההסכם, אם כן, מאי אולמיה היא מהיא?

כל הפרטים, הציטוטים והתגובות מהירי בנגמ"ש הימני - מובאים בהרחבה רבה במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

גוטרמן - צריכים אותך לעשירי!

המאבק החרדי הפנימי במודיעין עילית מחריף: הבוקר הגיעו עשרות אברכים ותושבים משכונת גן הדסים במזרח העיר לבניין העירייה, וקיימו תפילת שחרית במספר מניינים כשהם עטופים בטלית ותפילין – בתוך לשכתו של ראש העיר יעקב גוטרמן.

גוטרמן, למקרה שהתעניינתם, העדיף להתפלל בבית כנסת אחר ופחות מאולתר. מסתבר, שגם את עבודתו הוא בחר בחלק מסויים של היום לקיים ממקום נוח יותר. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפנים. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

מנחם שפירא מפתיע

יושב ראש דגל התורה בבני ברק וסגן ראש העיר, מנחם שפירא, התייחס הלילה בוועידת "אשריכם" של האיחוד - איחוד בני הישיבות בפני מאות בני ישיבות, למצבה הכלכלי הירוד של העירייה ולחוסר הניקיון המזעזע ברחובות, והבטיח לפעול לשינוי מיידי בפני העיר.

"גם בחור המבקש לדבר בלימוד, להתפלל או לומר משניות בדרכו ברחוב, לא יכול לעשות זאת במבואות המטונפים הללו" טען שפירא ברגע של גילוי לב - תוך הבטחה לשיפור מיידי. צפו במהדורת מעייריב שלפניכם עם כל הפרטים והציטוטים של סגן רה"ע.