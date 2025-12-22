הרצ"פניקים הם פלג מתוך הפלג הירושלמי, המונהג בידי רבי צבי פרידמן. הפלג מתאפיין בפעילות מחאה אינטנסיבית נגד חוק הגיוס וניסיונות גיוס בני ישיבות לצה"ל, תוך שימוש בשיטות של חסימת כבישים והפגנות המשבשות את התנועה במרכזי ערים גדולים בישראל.

בחודשים האחרונים מתקיימות הפגנות תכופות של הרצ"פניקים במוקדים מרכזיים ברחבי הארץ. ההפגנות מתמקדות בעיקר בירושלים, בני ברק ובגוש דן, כאשר המפגינים חוסמים צמתים מרכזיים כמו צומת שרי ישראל-יפו בירושלים וכביש גהה בגוש דן. המשטרה נערכת באופן שוטף להפגנות אלו, תוך הכוונת נהגים לדרכים חלופיות ופעמים רבות פינוי המפגינים בכוח.

המחאות מתלקחות במיוחד בעקבות מעצרים של עריקים מהצבא או בני ישיבות שסירבו להתייצב לגיוס. בהפגנות משתתפים עשרות ולעתים מאות בחורים חרדים, שמבקשים להביע את התנגדותם לגזירת הגיוס כפי שהם מכנים אותה. ההפגנות כוללות חסימות כבישים מלאות, עימותים עם כוחות המשטרה, ולעתים גם שימוש בכוחות מיוחדים כמו פרשים ומכת"זית לפיזור המפגינים.

המשטרה מפרסמת מעת לעת הודעות מראש על הפגנות צפויות של הרצ"פניקים, תוך פירוט הכבישים שיחסמו והסדרי התנועה החלופיים. הפגנות אלו גורמות לשיבושים משמעותיים בתנועה, במיוחד בשעות העומס, ומשפיעות על חיי היומיום של תושבי האזורים המרכזיים. כוחות המשטרה פועלים לאיזון בין זכות ההפגנה לבין שמירה על סדר ציבורי ומניעת שיבושים קיצוניים.

חלק מההפגנות מלוות במעשי השחתה והתנגדות לסמכות. במקרה אחד תועד כיצד ילדים שהשתתפו במחאה תלשו שילוט המוקדש לזכרם של חללי צה"ל בדרכם להמשך המחאה מול בית המשפט העליון. המשטרה פרסמה תיעוד של מקרים אלו, והם עוררו ביקורת ציבורית רחבה.

הפלג הרצ"פניקי פועל במסגרת הפלג הירושלמי הרחב יותר, אך מתאפיין בגישה נחרצת במיוחד ובנכונות לעימות ישיר עם רשויות האכיפה. ההפגנות מתקיימות בעיקר בימי חול, לעתים קרובות בשעות אחר הצהריים והערב, ומתמקדות בנקודות אסטרטגיות שחסימתן גורמת לשיבוש מקסימלי של התנועה.