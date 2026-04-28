החלטת צה"ל לחדש את הפעילות היזומה למעצר עריקים, שהופסקה במהלך המלחמה נגד איראן, הובילה אחר הצהריים (שלישי) לחידוש מחאות הפלג בפלג הירושלמי.
בשעה זו החלה הפגנה בכביש 4 שנחסם לתנועה על ידי המשטרה לשני הכיוונים. הרב צבי פרידמן, מנהיג הפלג הקיצוני בפלג הירושלמי, הורה לצאת היום להפגנות לאחר מעצרם של שני בחורי ישיבה, האחד בביתו בירושלים בלילה שבין ראשון לשני, ועל מעצר נוסף של תלמיד ישיבה סמוך לישיבתו בהרצליה.
נכון לשעה זו, כביש 4 חסום לחלוטין לשני הכיוונים במחלף אלוף שדה לכיוון צפון ובמחלף אם המושבות לכיוון דרום.
המשטרה נערכת להתפתחות עומסי תנועה כבדים גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק וצופה כי מוקדי מחאה נוספים ייפתחו בירושלים. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזורים אלו בשעות הקרובות ולעשות שימוש בדרכים חלופיות עקב הצפי להמשך החסימות.
מהמשטרה נמסר מוקדם יותר כי "ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה, בעקבות היערכות להפגנה היום באזור העיר בני ברק.
- כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים.
היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.
שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי.
אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת - יש להימנע מהגעה למקומות אלו."
