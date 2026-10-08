השופט יצחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, הגיש תגובה רשמית לנציב תלונות הציבור על שופטים בעקבות תלונות שהוגשו נגדו על רקע דבריו בדיון בבג"ץ. בתגובתו הבהיר השופט עמית כי לא התכוון לפגוע במגזר החרדי, והביע צער על כך שדבריו התפרשו באופן שגוי.

התלונות הוגשו בעקבות דיון שהתקיים בבג"ץ בעתירה הנוגעת לתחנות רדיו אזוריות. במהלך הדיון אמר השופט עמית: "למי שיש טלפון כשר בכיס אחד - יש טלפון להתקשר בכיס השני. טלפון כשר להתהדר ואחד טלפון אמיתי". הדברים עוררו תגובות חריפות והובילו להגשת תלונות לנציב קולה.

בתגובתו לנציב הבהיר השופט עמית כי דבריו בדיון לא נועדו לפגוע במגזר החרדי, אלא להתייחס לסוגיה עובדתית שהתעוררה במסגרת ההליך המשפטי. לדבריו, תופעת השימוש המקביל בטלפון כשר ובטלפון שאינו כשר הועלתה הן בהליך הנדון, הן בהליכים קודמים בבג"ץ בנושא הקומה הכשרה, והן בשדה הציבורי-תקשורתי.

השופט עמית ציין כי התייחסותו בדיון ל"טלפון כשר להתהדר" נועדה לשקף עמדה שהביעו חלקים מקרב הציבור החרדי עצמו - לרבות הגורמים העוסקים בנושא הטלפון הכשר - ביחס לחשיבות שהם מייחסים להצגה של הטלפון הכשר שברשותם, כמעין "תג זיהוי" בקרב הקהילה. המונח "להתהדר", על הטיותיו השונות, נמצא לדבריו אף הוא בשימוש בהקשר זה, לרבות בגופי תקשורת בעלי זיקה חרדית.

השופט הסביר כי כוונתו הייתה אך להתייחס לטענות עובדתיות שהועלו בעבר בנוגע לשימוש של המגזר החרדי בטלפונים כשרים, וזאת על רקע הרלוונטיות הישירה של סוגיה זו לעתירה. בהקשר זה עשה לדבריו שימוש במונחים יומיומיים אשר משמשים בשיח השגור לתיאור תופעת הטלפונים הכשרים.

"לצערי, דומה כי דבריי הודהדו בתקשורת באור שגוי, אשר לא ביטא את כוונתי האמיתית", כתב השופט עמית בתגובתו. הוא הוסיף כי לאחר עיון בתלונות עולה שדבריו פגעו בחלקים בציבור החרדי, ולכך לא הייתה לו כוונה כלל וכלל.

בסיום תגובתו ציין הנשיא: "לאחר צפייה חוזרת בהקלטת הדיון, סבורני כי בשים לב לרגישותה הציבורית של הסוגיה מוטב היה אילו המשפט מושא התלונות היה מנוסח ומובע באופן אחר, ואני מצר על כך שהדברים פגעו ברגשותיהם של המתלוננים או אחרים בהקשר זה".

יצוין כי הדיון המקורי בבג"ץ עסק בעתירה שהגישו לובי 99 ועמותת הצלחה נגד החלטות לאפשר לתחנות רדיו אזוריות לשדר מעבר לאזורים שנקבעו להן. העותרים ביקשו לבטל את החלטות מועצת הרשות השנייה והחלטת שר התקשורת שלמה קרעי בנושא.