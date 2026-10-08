בבלי
דברים חריפים

הראשון לציון מבהיר במהלך שיעור למתקרבים: "חס ושלום לתת יד לבן גביר"

הגאון רבי יצחק יוסף יצא בחריפות נגד עלייתו של השר בן גביר להר הבית בניגוד לפסיקת גדולי ישראל, והזהיר: מפר בגאווה ובבוז את דעת כל גדולי ישראל

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בשיעורו | צילום מסך
הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בשיעורו | צילום מסך

הראשון לציון הגאון רבי יצא בדברים חריפים במהלך שיעור שמסר בחול המועד נגד תופעת העלייה להר הבית, והבהיר כי מדובר בהתנהגות הנוגדת את פסיקת גדולי ישראל מכל החוגים.

בפתח דבריו פנה הראשל"צ אל הציבור הצעיר והזהיר מפני היסחפות אחר סיסמאות חלולות. "יש אנשים שמדברים ומושכים את הצעירים בכל מיני סיסמאות, אבל בפועל מה הם עושים? שום דבר. רק דיבורים דיבורים, והצעירים מתלהבים", אמר.

הגר"י יוסף התייחס באופן ישיר לפעילותו של השר ועלייתו החוזרת להר הבית, תוך שהוא מציין כי הדבר נעשה בניגוד גמור לעמדה ההלכתית המקובלת. "אני הזהרתי כמה פעמים שאסור לעלות להר הבית, אמרתי את זה במוצאי שבת בשיעור ביזדים, למחרת, דווקא - ההוא בן גביר עלה להר הבית, נגד דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים", אמר הראשל"צ.

בהמשך דבריו הוסיף הגר"י יוסף ותקף בחריפות: "איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בְּרֵישׁ גָּלֵי בגאווה ובבוז, מבזה כל גדולי ישראל ועולה ככה להר הבית? חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה".

בסיום דבריו הביע הראשון לציון תמיכה בתנועת ש"ס ואמר: "רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה. מרן היה מגדיר את זה שתנועת ש"ס זה כמו המזוזה של המדינה, יש מדינה, יש מזוזה למדינה".

איתמר בן גבירהראשון לציוןהרב יצחק יוסףהר הבית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר