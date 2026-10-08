הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף יצא בדברים חריפים במהלך שיעור שמסר בחול המועד נגד תופעת העלייה להר הבית, והבהיר כי מדובר בהתנהגות הנוגדת את פסיקת גדולי ישראל מכל החוגים.

בפתח דבריו פנה הראשל"צ אל הציבור הצעיר והזהיר מפני היסחפות אחר סיסמאות חלולות. "יש אנשים שמדברים ומושכים את הצעירים בכל מיני סיסמאות, אבל בפועל מה הם עושים? שום דבר. רק דיבורים דיבורים, והצעירים מתלהבים", אמר.

הגר"י יוסף התייחס באופן ישיר לפעילותו של השר איתמר בן גביר ועלייתו החוזרת להר הבית, תוך שהוא מציין כי הדבר נעשה בניגוד גמור לעמדה ההלכתית המקובלת. "אני הזהרתי כמה פעמים שאסור לעלות להר הבית, אמרתי את זה במוצאי שבת בשיעור ביזדים, למחרת, דווקא - ההוא בן גביר עלה להר הבית, נגד דעת כל גדולי ישראל מכל החוגים", אמר הראשל"צ.

בהמשך דבריו הוסיף הגר"י יוסף ותקף בחריפות: "איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בְּרֵישׁ גָּלֵי בגאווה ובבוז, מבזה כל גדולי ישראל ועולה ככה להר הבית? חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה".

התפללו שחרית בלשכת ראש העיר יאיר טל | 07.10.26

בסיום דבריו הביע הראשון לציון תמיכה בתנועת ש"ס ואמר: "רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה. מרן היה מגדיר את זה שתנועת ש"ס זה כמו המזוזה של המדינה, יש מדינה, יש מזוזה למדינה".