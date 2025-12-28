הכבישים ישותקו? דריכות עצומה במשטרה לקראת השעה 17:00, אז צפויות לפרוץ במקביל מספר הפגנות ענק במרכז ובירושלים בהוראת הגר"צ פרידמן ורבני הפלג • במשטרה מודים בחשש: "אין לנו מושג איפה הם יתמקמו" • אולי הגיע הזמן להעביר את המשאבים המודיעיניים מאיראן אל אנשי ה'פלג' שמפתיעים כל פעם מחדש? • כל הפרטים (חרדים)
לאחר שמנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה, עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באזור בני ברק | אלא שלפני שעה קלה קבוצת מוחים חסמה מספר דקות את כביש 4 לכיוון צפון באזור אשדוד | מוקדם יותר, המשטרה עדכנה על שינויים בהסדרי התנועה באזור בני ברק החל מ-16:00, בשל ההפגנות | כל הפרטים (חרדים)
מנהיג הפלג הירושלמי הגר"ע אוירבך, הורה הבוקר לצאת ולהפגין בעקבות המעצר הנפשע של לומדי תורה | תחילה דובר על מספר מוקדי הפגנה ברחבי הארץ, אך כעת עדכנו ב'פלג', כי ההפגנה תתרכז באיזור בני ברק - וזו הסיבה להחלטה שהתקבלה (חרדים)
מאות קיצוניים מהפלג של הרצ"פניקים, הפגינו אתמול (חמישי) בכניסה לעיר בני ברק | הקיצונים שיבשו את סדר יומם של תושבי עיר התורה והחסידות, ולא של ראשי הממשל אשר עומדים מאחורי סערת הגיוס | במהלך ההפגנה הסוערת נערך טקס "זריקת צווי הגיוס לאסלה" - כמחאה על הכוונה לגייס המוני תלמידי ישיבות | חזי חיים הסתובב בין המפגינים, וחזר עם תיעוד מבפנים (חרדים)