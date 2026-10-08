השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר שיגר הבוקר (חמישי) מכתב פתוח וחריף לראשי המפלגות החרדיות, בניסיון להדוף את ההאשמות שהופנו כלפיו בעקבות מתקפתו החריפה של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. הראש"ל הבהיר אמש (רביעי) כי האחריות למעצרם של בחורי הישיבות ועמלי התורה רובצת על המשטרה ועל השר הממונה עליה.

במכתבו טוען בן גביר כי הטענות המופנות כלפיו הן "קמפיין מבוים" ו"סיבוב פוליטי", תוך שהוא מתעלם לחלוטין מכך שהדברים לא נאמרו על ידי עסקנים, אלא על ידי גדולי ישראל. השר פותח במתקפה נגד הנציגות החרדית ומאשים אותה ב"שוקת שבורה", כשהוא מונה שורה של גזרות – בהן מעונות, תקציבים, מגבלות יציאה לחו"ל ומעצרים.

במערכת הפוליטית מציינים כי מדובר בספירה מלאכותית של גרורות חוק הגיוס שנוצרו בעקבות פסיקות בג"ץ, נושא שעליו עמלו ונאבקו הח"כים החרדים בקדנציה האחרונה במסירות רבה ובמציאות משפטית עוינת.

הסתירה בנושא המעצרים

החלק שעורר את עיקר תשומת הלב במכתבו של בן גביר נוגע לגל המעצרים עצמו. השר טוען במכתב: "אתם יודעים מצוין שאין לי שום יכולת השפעה על המעצרים... מדובר בהוראה ישירה של היועמ"שית ובג"ץ".

טענה זו מעוררת תמיהה רבתי בקרב גורמים: בעוד שבן גביר מרבה להתפאר בהופעותיו הפומביות כי הוא השר היחיד שלא נרתע מהיועצת המשפטית לממשלה ומצפצף על הנחיותיה במגוון נושאים, הרי שדווקא בסוגיית מעצרי בחורי הישיבות – סוגיה הרגישה ביותר ברחוב החרדי והמאיימת ישירות על מאזן הכוחות שלו בקלפי – מציג את עצמו השר כחסר אונים לחלוטין מול אותה מערכת משפט בדיוק.

מעבר לסוגיית המעצרים, מכתבו של השר חושף פערים אידיאולוגיים עמוקים בינו לבין הציבור החרדי. בן גביר מטיף במכתבו לנציגים החרדים ומציע להם "לקרוא למי שאינו לומד להתגייס", תוך שהוא טוען כי אינם עושים זאת מ"פחד מהפלג" – זאת תוך התעלמות בוטה מהעובדה שמדובר בעמדה עקרונית ומבוצרת שהתוו מועצות גדולי וחכמי התורה מאז קום המדינה, האוסרת כל פשרה או מכסות בנשמות של בחורי ישראל.

בנוסף, השר מתגאה בכך שפעל לגיוסם של 1,400 חרדים למשטרה ולשב"ס, ואף מביע תרעומת על כך שהנציגים החרדים החרימו הצעת חוק של מפלגתו ללימודים אקדמיים בהפרדה, שנועדה לאפשר לימודי תארים. גם בנקודה זו בוחר השר להתעלם מהוראתם החד-משמעית של כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים, שהתנגדו ונלחמו בחריפות נגד כניסת האקדמיה ופריצת הגדרות במוסדות החינוך הטהור, ורואים בהחרמת החוק ציות מלא לדעת תורה.

בהמשך המכתב מאשים בן גביר את החרדים בכך ש"שמרו על היועמ"שית" בתחילת הקדנציה. גורמים פוליטיים דוחים את הדברים ומזכירים כי הנציגות החרדית היא הראשונה שהובילה את המאבק באקטיביזם השיפוטי של בג"ץ עוד לפני עשרות שנים. לדבריהם, המחלוקת מעולם לא הייתה על הצורך בריסון המערכת המשפטית, אלא על הדרך: פעולה שקולה, מקצועית ואחראית במטרה להביא לתוצאות ממשיות, לעומת מופעים תקשורתיים והצהרות לוחמניות שמתנפצות במבחן המציאות ומשאירות את הציבור ללא מענה.

בסיום מכתבו קורא בן גביר לנציגים "לכבד את הבוחרים" ומתהדר ב"אהבה עצומה ברחוב החרדי", אך ברחוב החרדי נראה כי הניסיון להתנער מאחריות על מעשי המשטרה שבסמכותו, לצד התגאות במהלכים המנוגדים לפסקי גדולי הדור, לא יסייעו לו לטשטש את חומרת המציאות בשטח.