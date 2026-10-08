הפלג הירושלמי יוצא למחאה: היכן ייחסמו הכבישים היום?

המחאות נגד מעצרם של לומדי תורה צפויות להתרחב היום (יום ה') למוקדים שונים ברחבי הארץ, כאשר במערכת הביטחון ובמשטרה נערכים לאפשרות של שיבושי תנועה משמעותיים בשעות העומס.

הפלג הירושלמי המרכזי בראשות הגאון הרב עזריאל אויערבך שליט"א הודיע כי יצטרף להפגנות במספר מוקדים שנותרו סודיים עד לשעת ביצוען.

במוקד החשש עומדים כבישים 1 ו-4, שבהם עלולות להתרחש חסימות שישפיעו על התנועה בגוש דן ובאזור ירושלים. הפלג הירושלמי טרם פרסם רשימה רשמית של מוקדי המחאה, ולכן לא ברור בשלב זה היכן בדיוק יתרכזו המפגינים.

לפי ההערכות, המוקדים המועדים להפגנות הם גשר המיתרים בכניסה לירושלים וכביש 4 באזור הכניסה לבני ברק, אולם ייתכנו שינויים.

המחאות מגיעות בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבות במהלך השבוע בבאר שבע ובאילת. במקרה של העריק שנעצר באילת, הוא עוכב תחילה בידי שוטרים, ורק לאחר בדיקה התברר כי הוא נדרש על ידי רשויות הצבא. בעקבות זאת הוא הועבר לידי הגורמים הרלוונטיים בצה"ל.

הגאון הרב עזריאל אויערבך הורה באופן חריג יחסית להצטרף לפעולות המחאה מטעם הפלג בראשותו.

בוועדה להצלת עולם התורה מסרו כי הקריאה למחאות באה בעקבות "מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים ביממות האחרונות בידי שלטונות הצבא בעוון לימוד תורה והפקרתם בידי הממסד החרדי".

על פי ההערכות, ההפגנות עשויות להימשך בין שעתיים לשלוש שעות ולגרום לעומסי תנועה כבדים. מעבר לכניסה לירושלים ולכביש 4, לא מן הנמנע שיוכרזו מוקדי מחאה נוספים ברחבי הארץ במהלך היום.

במשטרה ובגורמי התנועה נערכים לאפשרות של חסימות בצירים מרכזיים, והציבור מתבקש להביא בחשבון שינויים והאטות משמעותיות במהלך שעות העומס.